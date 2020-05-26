英相強生再談6月解封計畫　零售百貨業「全面啟動」：大家快出來花錢





▲強生寄望6月的零售全面解封，民眾能在久違的自由空氣中放肆消費，從而讓經濟恢復活力。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國首相強生（Boris Johnson）正努力推動解封計畫，他25日表示全英國的戶外市集和汽車展示空間，都能在6月1日重新開放，而非必要的零售商店業，包括百貨公司、購物中心和高級商店等，都能在6月15日重啟。他也敦促全國的消費者們，準備用力、盡量花錢，讓英國經濟起死回生。

綜合外電報導，強生在唐寧街10號進行例行的防疫記者會，他表示6月的解封計畫是透過小心、謹慎的步驟，一路重建英國，並且會在政府的持續防疫下進行。

對於購物中心等大型零售業的空間，可能讓消費者無法保持社交距離，進而造成疫情再次傳播的風險，強生仍宣布要與百貨公司、高級商店等同步開放，而冒著風險重啟的原因，是因為他想在下半年看到經濟前景能有所轉變。

▲強生鼓勵民眾消費，承諾政府會控制住疫情。（圖／達志影像／美聯社）

當被問到經歷疫情和經濟雙重衝擊的英國人民，是否有能力負擔出門消費時，強生回答，「答案是肯定的，我認為目前只要人們能從6月1日開始出門，和享受戶外空氣，就能在市場上和汽車展示間裡派上用場。」

強生說他不會不鼓勵廣大的消費群眾別把所有錢花光，而在解封初期，「我們非常希望在接下來的幾個月裡，經濟能夠反彈回升。」

截至台灣時間26日上午4點30分，英國累計26萬2541例確診、3萬6996死。強生發表鼓勵消費的言論前，指出過去24小時全英國共有121人因新冠肺炎病逝，不過記者會結束後，人數仍在緩慢增長。

外媒與輿論風向認為，強生選在這個時機點作出此番宣告，可能解救最近如熱鍋上螞蟻的高級顧問康明茲（Dominic Cummings ），讓全國焦點轉回解封和民眾自身的經濟問題上。康明茲3月12日因得知強生確診新冠肺炎，自己和妻子也出現症狀，原預計在家隔離，卻多次在不同地點被民眾認出，而事件爆發至今他仍不願聽勸離職，試圖解釋自己的行為是合理的。