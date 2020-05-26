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「打長期戰的覺悟」！日本全境解封　安倍：病毒確實從中國擴散

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▲▼ 日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京25日專電

日本首相安倍晉三 今天宣布解除東京等5地的「緊急事態宣言」。被問到新冠肺炎疫情使得中美對立加劇的問題時，安倍說，病 毒確實是從中國擴散到世界的。

為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎） 疫情，安倍4月7日對東京、大阪等7都府縣發布第1波「 緊急事態宣言」，16日宣布第2波，對象擴及全境47都 道府縣，期限一度是5月6日，後來延至31日。日前已分 2波解禁，今晚安倍召開記者會宣布第3波解禁，就此，全境解禁。

媒體在記者會中問到美中兩國為了防疫導致關係對 立加劇。安倍說：「新型冠狀病毒是從中國擴散到世界 各地，這是事實。」他說，對日本而言，美國是日本唯 一的同盟國，共享基本價值觀，日本與美國合作因應各 種國際間的課題。

安倍表示，中國在世界上是極為重要的國家，國際 社會所希冀的是日本、中國都能對區域的和平、安定、 繁榮做出負責任的因應，期待中國能那麼做。

原訂今年7月24日開幕的東京奧運受到疫情影響延 期約1年舉行。記者問到東奧的問題時，安倍表示，希 望明年夏天能以完全的形式舉辦奧運，證明人類完全戰 勝新型冠狀病毒。

安倍也說，要有覺悟與新型冠狀病毒打一場長期戰 ，這並非日本疫情平息就可了事的，世界上會有很多人 來到日本，所以有必要集結國內外的智慧，儘速研發對抗病毒的藥物、疫苗。

安倍在記者會中被問到有關日本政府要發給人民每 人10萬日圓（約新台幣2.8萬元）給付金以及政府對企 業紓困等的經濟對策，在發放、實施上被批評缺乏效率 。

安倍坦承，這次在資訊科技化等未能充分做好。有 關每人發放10萬日圓給付金一事，如果個人身份號碼（ My number）卡與銀行帳戶連結的話，或許可加速因應 。

至於檢視防疫、經濟措施等，安倍表示，並不考慮 期中檢視，包含整體的政治判斷在內，會等疫情整個平 息後再全面檢視。

日本朝日新聞23日、24日實施民調顯示，安倍內閣 支持率29%，較上次5月16日及17日的民調結果下滑4個 百分點，是他2012年12月執政以來新低點。安倍內閣不 支持率為52%，較上次民調上升5個百分點。57%受訪者 不肯定政府的防疫，僅30%予以肯定。

安倍對於內閣支持率下降一事表示，不會因為每天 的支持率而心情受影響，會盡力做好被賦予的使命。

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