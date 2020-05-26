　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

口罩外銷解禁！經濟部拍板：定量徵用800萬片「其餘自由販售」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲口罩外銷禁令即將解禁，經濟部政務次長王美花表示，目前規劃政府定量徵用800萬片口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲口罩外銷禁令即將解禁，經濟部政務次長王美花表示，目前規劃政府定量徵用800萬片口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

口罩外銷禁令即將解禁，經濟部政務次長王美花表示，目前規劃政府定量徵用800萬片口罩，其餘產能開放業者自由販售，經濟部今（26）日將邀集口罩業者開會，協調徵用分配額度。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前回應口罩外銷議題時表示，台灣口罩存量現在是滿水位，也正積極尋求倉儲，未來走向開放是一定的；衛福部昨天表示口罩外銷禁令解除已有方向，待定額徵收的量確定下來，最快本週就會定案並解禁。

請繼續往下閱讀...

▲依據經濟部統計，目前國內口罩戰備庫存量約2億片至3億片。（圖／記者湯興漢攝）

▲依據經濟部統計，目前國內口罩戰備庫存量約2億片至3億片。（圖／記者湯興漢攝）

陳時中定調口罩解禁的時程須有一定步驟，首先是定額徵收，其次是戰備庫存滿載，第三，有力量援助其他國家；對此，王美花表示，經濟部與衛福部已確認，自6月1日起將維持每天徵用800萬片口罩的水準，其餘未被徵用的產能，廠商可以自行在國內銷售，或是消化國外的訂單。

王美花指出，目前國內口罩戰備庫存量約2億片至3億片，數量很充足，未來實名口罩銷售制度仍會持續一段時間，確保民眾防疫需求得以滿足，在定量徵收制上路後，如果發現有廠商炒作或哄抬價格，政府也會有罰則防杜漏失。

依據經濟部統計，自5月7日至5月20日，國內口罩銷售概況如下：每日在藥局及衛生所銷售的數量約為570萬片，而透過便利商店等通路購買的口罩數量約為127萬片，總計每日一般民眾需求約697萬片。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招

ET快訊
桃園深夜小客車自撞起火！3人亡皆成焦屍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

是你嗎？全聯花223元買雜貨中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

新北小七門市買15元茶飲中千萬！統一超商發票特別獎得主出爐

他花39元買泡麵就中千萬大獎！全家開出2張統一發票特別獎

史上最大減幅！餐飲業4月營收479億元、年減22.8%

4月工業、製造業生產創新高　經濟部：5G應用與遠距需求帶旺

振興券紙本面額100元起跳　數位支付先刷3000點政府退2000點

振興券再加碼！擬花1千換3千「備妥400億大紅包刺激消費」

中油遭駭發補償金給加盟商？中油澄清：疫情衝擊的獎勵方案

中油遭勒索病毒攻擊「經濟部看新聞才知道」　經長沈榮津要求檢討通報機制

疫情帶動親子共學商機　卓越旗下「陳立小學堂」打造新成長引擎

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

口袋美食推薦！嘉義5間必吃店家 綿密珍奶舒芙蕾、多汁燒肉丼飯

腿部帶動腹部出力的自虐練腹法 堅持訓練一周...網驚：快速見效

她騎車闖紅燈！遭撞飛翻滾倒地 下秒爬起：我趕上班...逃離現場

再批台灣「以疫謀獨」　王毅：兩岸實現統一是必然趨勢

「100種Google Maps詛咒前女友」　全台景點都有他！網笑：怨念好深

口罩開放外銷預定6月1日上路　戰備充足「廠商可以自由買賣」

口罩外銷解禁！經濟部拍板：定量徵用800萬片「其餘自由販售」

友訊股東會延至6/29違反重大訊息規定　遭證交所處30萬元罰款

繳稅了嗎？房屋稅繳納6月1日截止　只剩下一星期

快訊／威力彩衝上5.4億！獎號正式出爐　終結29槓是你嗎？

股市反彈吸引散戶　4月證券劃撥帳戶餘額連6個月創新高

友訊再出招！董事會通過股東會延至6/29　反制市場派綁定委託書通路

海外網購族「實名認證」動作快！上路一週　1800張訂單「拿紅牌」遭擋

風電隱形冠軍！　國際海洋搶得海龍風電地質鑽探合約

是你嗎？全聯花223元買雜貨中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

勞保局補貼3萬元超過122萬人搶辦爆棚　已撥款337億元紓困

中職／德保拉拚第2勝再戰統一獅　江辰晏挑戰3連勝

台南海邊驚見4km「垃圾海岸線」…堆滿布袋蓮屍體　市府說話了

中壢夫妻欠3月房租！爆嗆房東「疫情可以拖延」　21秒影片讓網怒爆

罷免倒數12天！韓粉網路急撂人「監票」　中選會回應

WSBL／台元12顆三分球射穿電信　冠軍戰門票只差一勝

小資女孩必備帆布包　上學、通勤聚會一包搞定！

酒駕瑪莎拉蒂撞死人！富二代正妹法庭下跪　轉頭翻臉：花上億打官司也不賠錢

潘瑋柏揪蔡依林、楊丞琳吃飯！　意外「釣出羅志祥」

不爽店家寫「武漢肺炎」！　黃安當場塗改：井蛙的錯別字

西班牙逐步解禁！7月起取消國外旅客隔離檢疫

大媽「鬼切左轉」翻一圈跌地　罵2分鐘後騎走…車主傻眼

財經熱門新聞

是你嗎？全聯花223元買雜貨中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

即／威力彩5.4億開獎！終結29槓是你嗎？

他花39元買泡麵就中千萬大獎！全家開出2張統一發票特別獎

友訊股東會延至6/29違反重大訊息規定　遭證交所處30萬元罰款

口罩外銷解禁！經濟部拍板：定量徵用800萬片「其餘自由販售」

新北小七門市買15元茶飲中千萬！統一超商發票特別獎得主出爐

突破90萬人申請！　勞工紓困貸款10萬元只剩9.6萬個名額

振興券再加碼！擬花1千換3千「備妥400億大紅包刺激消費」

3、4月統一發票今天開獎！　1、2月期千萬發票還有6張未領

快遞包裹實名認證上路一週　1800張訂單遭阻擋

房屋稅繳納　只剩下一星期

振興券紙本面額100元起跳　數位支付先刷3000點政府退2000點

股市反彈吸引散戶　4月證券劃撥帳戶餘額連6個月創新高

友訊再出招！董事會通過股東會延至6/29　反制市場派綁定委託書通路

更多熱門

相關新聞

瑞典群體免疫慘死4000人　死亡率飆破11%

瑞典群體免疫慘死4000人　死亡率飆破11%

全球面對新冠肺炎（COVID-19）採取了不同的防疫策略，其中瑞典全球少數政府不做積極作為，採取讓全民維持正常上班、上課與各種社交生活的「群體免疫」策略的國家。截至25日，瑞典新冠肺炎確診病例達3.3萬人，死亡病例達4000人，死亡率飆破11%，然而瑞典的全國人口，也才1023萬人。

白宮顧問：中竊美疫苗成果　趙立堅回應了

白宮顧問：中竊美疫苗成果　趙立堅回應了

結束服用奎寧　川普：我還站在這

結束服用奎寧　川普：我還站在這

快訊／陳時中周六遊台南　黃偉哲證實：要帶吃「阿中自助餐」

快訊／陳時中周六遊台南　黃偉哲證實：要帶吃「阿中自助餐」

德國再爆群聚感染　至少107例確診

德國再爆群聚感染　至少107例確診

關鍵字：

新冠肺炎口罩經濟部

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

影片曝光！汽旅20男女戰5hrs…浴池內水全變色

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

鋒面雷雨彈3天掃南北　最猛時間出爐

中壢夫妻欠3月房租！爆嗆房東「疫情可以拖延」

即／桃園深夜死亡火燒車！3死均成焦屍

正妹撞死人下跪　轉頭翻臉：絕對不賠

28歲女抱兒女跳橋！3人「墜地亡」目擊者傻了

洪金寶暴瘦近照曝光！網看傻：認不出

城隍廟香腸伯肝只剩一半　兒女相繼罹癌亡

正妹練習生嗆金主乾爹　網列3點轟沒品

留言「我來自台灣」！Alan Walker回覆了

家人偏心姊姊！10歲妹絕望跳樓輕生

木村花為摔角服發火　他點破原因

淫魔富豪遺產130億　上百人搶認親

更多

最夯影音

更多
辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得
《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

口袋美食推薦！嘉義5間必吃店家 綿密珍奶舒芙蕾、多汁燒肉丼飯

口袋美食推薦！嘉義5間必吃店家 綿密珍奶舒芙蕾、多汁燒肉丼飯

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面