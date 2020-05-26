口罩外銷解禁！經濟部拍板：定量徵用800萬片「其餘自由販售」

▲口罩外銷禁令即將解禁，經濟部政務次長王美花表示，目前規劃政府定量徵用800萬片口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

口罩外銷禁令即將解禁，經濟部政務次長王美花表示，目前規劃政府定量徵用800萬片口罩，其餘產能開放業者自由販售，經濟部今（26）日將邀集口罩業者開會，協調徵用分配額度。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前回應口罩外銷議題時表示，台灣口罩存量現在是滿水位，也正積極尋求倉儲，未來走向開放是一定的；衛福部昨天表示口罩外銷禁令解除已有方向，待定額徵收的量確定下來，最快本週就會定案並解禁。

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▲依據經濟部統計，目前國內口罩戰備庫存量約2億片至3億片。（圖／記者湯興漢攝）

陳時中定調口罩解禁的時程須有一定步驟，首先是定額徵收，其次是戰備庫存滿載，第三，有力量援助其他國家；對此，王美花表示，經濟部與衛福部已確認，自6月1日起將維持每天徵用800萬片口罩的水準，其餘未被徵用的產能，廠商可以自行在國內銷售，或是消化國外的訂單。

王美花指出，目前國內口罩戰備庫存量約2億片至3億片，數量很充足，未來實名口罩銷售制度仍會持續一段時間，確保民眾防疫需求得以滿足，在定量徵收制上路後，如果發現有廠商炒作或哄抬價格，政府也會有罰則防杜漏失。

依據經濟部統計，自5月7日至5月20日，國內口罩銷售概況如下：每日在藥局及衛生所銷售的數量約為570萬片，而透過便利商店等通路購買的口罩數量約為127萬片，總計每日一般民眾需求約697萬片。

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