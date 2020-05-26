西班牙逐步解禁！7月起取消國外旅客隔離檢疫

▲西班牙全國哀悼10天紀念新冠肺炎的病逝患者。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

作為每年擁有8000萬名國外旅客的觀光勝地，西班牙在這次的新冠肺炎疫情受到不小的衝擊，眼下境內疫情已逐漸趨緩，西班牙政府在當地時間26日宣布，將於7月1日開始取消外國旅客需要進行2周的隔離檢疫要求，同時承諾保障遊客及當地居民的安全。

西班牙自3月14日起進入緊急狀態，關閉了國家邊境與海灘，疫情除了帶來龐大死傷外，也重創西班牙社會經濟，導致3月份失業人口增加30萬，4月增加近28.3萬。如今境內疫情趨緩，當局在25日針對首都馬德里與巴塞隆逐步解禁，將開放部分海灘和放寬公共場合的群聚限制。

西班牙外交部長阿蘭查·岡薩雷斯（Arancha Gonzalez Laya）進一步在Twitter上指出，「最糟糕的時刻已經過去了，7月開始我們將對國際旅客逐步開放西班牙，屆時在最嚴謹的安全健康審查標準下，將不必執行為期2周的隔離檢疫，我們期待您的光臨。」

根據《路透社》報導，當地餐酒館老闆阿方索·戈麥斯（Alfonso Gomez）表示，這是相當複雜的問題，除非有足夠的外國旅客前來觀光，否則還是不能拯救觀光業的慘況。

對於西班牙政府宣布開放國際旅客的消息，帶動了旅遊業相關的股價，國際連鎖飯店公司美利亞飯店集團（Melia Hotels）在25日的早盤就上漲了14％。

截至目前為止，西班牙確診病例超過23萬例，其中死亡病例達28,752人，是此次新冠肺炎的重災區之一，為了悼念病逝的患者，西班牙正在進行為期10天的全國哀悼，所有國家單位和海軍艦艇也都將降半旗，希望以哀悼日的方式，紀念因新冠肺炎死去的人。

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