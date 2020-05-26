莫斯科街頭拿「AK步槍」激戰20分鐘！　疑似殯葬業利益糾紛

▲莫斯科街頭槍戰。（圖／翻攝自YouTube／Dmitry Bereznev、Объективные новости от Кати）



記者王致凱／綜合報導

俄羅斯首都莫斯科南部24日突然爆發槍戰，多名男子手持步槍和手槍在光天化日下互相開火射擊，過程持續20分鐘以上，且位置距離民宅相當近，所幸僅1人受傷。據悉，警方已經拘捕8名嫌犯，其中一人為綜合格鬥MMA運動員，而事發原因可能與收入頗豐的殯葬業生意糾紛有關。

綜合俄國媒體報導，事件發生在普通住宅區道路上，兩輛車在狹窄道路上會車時，兩車司機與乘客紛紛下車。目擊者表示，原本以為是普通行車糾紛，未料雙方突然舉起槍枝駁火。

從目擊者拍下的影片可見，兩派人馬手槍和疑似AK 47步槍的武器，在住宅區內奔跑、開槍，甚至駕車衝撞對方車輛，場面相當驚險。據悉，攜帶槍枝在俄羅斯同樣屬於違法行為，且槍戰在俄國並不常見。

警方事後澄清，槍手使用的並不是AK 47步槍，而是同屬AK槍族的另一款Saiga半自動獵槍。據悉，這起槍戰持續至少20分鐘，並造成1名路人受傷，警方共拘留8名涉案人士，其中一人為MMA運動員Dzhambulat Baliev。

警方並未公布雙方衝突原因，但有消息人士透露，可能與殯葬業生意糾紛有關。警方目前正朝殺人未遂、非法擁槍和流氓行為等方向偵辦。

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