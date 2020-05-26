新墨西哥州有望出現全女性國會代表團　創美國新里程碑

▲新墨西哥州2020年的選舉，有機會創下歷史性最大的全女性代表團。（資料圖／達志影像／美聯社）

實習記者周茹焮／綜合報導

美國新墨西哥州2020年的選舉中，有機會打造歷史上最大的全女性代表團。為奪得3個國會席位，女性代表團都在爭取民主黨和共和黨的提名，並且還可能3名眾議院全是有色人種的女性，有望為美國創下新的里程碑。

根據婦女與政治中心的數據，至2020年為止的美國選舉中，有490位女性參選議會議席，超越2018年476名女性參選紀錄，創歷史性的新高；同時，新罕布夏州（New Hampshire）在2013年成為第一個擁有全女性國會議員的代表，其中包括參議員沙欣（Jeanne Shaheen）、艾約特（Kelly Ayotte）和2名眾議員庫斯特（Ann McLane Kuster）、謝伊波特（Carol Shea-Porter）。

新墨西哥州有200萬人口，其中49％為西班牙裔美國人，9％為美洲原住民。在新墨西哥州上一場競選中，至少有1名拉丁裔女性或1名女性原住民參與各自政黨的初選，呈現多樣化政治鬥爭，女性候選人更是最大的籌款活動之一，更有機會成為黨中提名人。

美國婦女與政治中心（Center for American Women and Politics）副主任辛茲達克（Jean Sinzdak）指出，「這是非常不尋常的」，女性爭取眾議院的席位是一件創紀錄的事。

對此，跟隨女性參政多年的退休教授賽拉（Christine Marie Sierra）表示，「這是新墨西哥花費十年所建立的時刻，並且現在女性擔任候選人是受到肯定的，新墨西哥州的兩黨都在盡力招募女性參與公職，也反映了這城市的多樣性。」