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【黃寶慧】慧眼看天下／台積電赴美有秘辛？　吳子嘉：為美製造F-35軍用晶片

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新聞節目中心／綜合報導

美中角力持續升溫，美方在將華為列入受制裁的「實體清單」一年過後，又對這家有著濃厚大陸官方支持背景的科技巨擘打壓再升級，祭出「終極制裁」，台積電選美中角力之際赴美，美麗島電子報董事長就在《慧眼看天下》節目透露，其中和華府施壓、為美製造F-35「軍用晶片」大有關係。

華為去年迎來企業「最黑暗時刻」，不過被迫提前啟動的各種因應措施，一年以來，也讓華為在全球的5G市場大放異彩、訂單名列前茅，顯示其並未因美方制裁而受到波動；白宮又在今年3月發布《國家5G安全戰略》，正式制定美國將如何保障國內外第五代無線基礎設施安全的框架。華府動作頻頻，種種跡象都顯示，是在想方設法欲毀滅華為制霸5G市場，5G儼然成為美中角力的主要戰場。

不過吳子嘉在《慧眼看天下》節目中點出，美國其實並無所謂真正的5G安全戰略，華為雖傳出有資安疑慮，但英國、德國都依舊使用華為5G技術，一切也都只是美國單方面指控，只是為了「打擊中國大陸」而找的理由。今年12月以前，正是關鍵時間點，若華為不能夠取得能夠取代台積電的晶片供應商，華為可能就會陷入危機；若華為果真因為美國商務部的圍堵而陷入危機，那麼美國在這波美中科技戰中，就能宣布勝利；目前美中科技戰開打，為美中貿易戰2.0揭開序幕，下一階段就很可能會殺入金融戰。

對於台積電選在此刻赴美設廠，吳子嘉也透露，他曾有一位同窗於8、9年前赴美國美光科技偶遇美國防部代表，對方對身為台灣人的吳子嘉同窗提出疑問：「若美方將重要技術交付台灣，那台灣是否有把握不讓技術外流北京？」美軍F-22戰鬥機使用軍用晶片，不過自F-35開始，就使用了台積電所製造的商用晶片，美國國防部絕不會讓晶片技術發生任何外流的可能性；吳子嘉認為，台積電這次決定赴美設廠，就是被逼到非去不可，為美國政府製造軍用晶片，紓解美方的國安疑慮。另外，吳子嘉也強調，美國商務部追殺華為，其實和台積電赴美無直接關係，因為美國此次的封殺屬「全面性質」大範圍圍堵，若封殺令一下，不僅僅是台積電，全球科技大廠包含三星在內，都無法再生產華為晶片。

另外，根據路透社報導，美國議員和官員正起草多項提案，要推動美國企業將業務或關鍵供應商移出中國大陸，包括規模250億美元的「回流基金」；而印度媒體也指出，蘋果有意把將近20%的產能，從大陸移往印度，美國製藥廠亞培公司也據傳被積極遊說遷廠搬到印度，「中國製造 2025」藍圖難道會生變嗎？吳子嘉和淡江大學財金系教授聶建中，都在《慧眼看天下》節目中分析，認為「中國製造 2025」可能延後，但應不會輕易被取代。

按「中國製造2025」規畫進程，中國大陸將以2025、2035、2045年分3步驟，轉型為「製造強國」，重點將擺在發展新一代資訊技術產業等十大領域。聶建中指出，在美中貿易戰當中，美國火力全開打擊「中國製造2025」，不過美國目前唯一可以操控世界的就只有「貨幣和軍事」，加上北京當局推動「一帶一路」早已布局世界，聶建中認為，眼下除非美中擦槍走火，上演軍事衝突，或者是新冠肺炎疫情讓北京付出鉅額賠償，否則「中國製造 2025」將不會輕易遭到取代，中國大陸還是能一步步成為「製造強國」。
 

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

 
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