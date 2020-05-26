不帶老奶奶散步！前志工痛批慰安婦機構「太殘忍」：待遇比藝妓差

▲南韓「分享之家」遭前志工爆料，未善待館內慰安婦。（圖／翻攝自分享之家官網）

記者羅翊宬／編譯

南韓位於京畿道廣州市的慰安婦收容機構「分享之家」（나눔의 집），上週才遭MBC時事節目《PD手冊》報導長期濫用來自各方民眾近70億韓元的善款；沒想到又有前志工出面爆料，院方根本未盡責照顧館內年事已高的慰安婦，不僅懶得陪伴奶奶們外出散步，還在國會議員登門拜訪時不准其外出、並要求陪侍，使慰安婦們根本有苦難言！

曾在分享之家服務數年的志工梁珍雅（양진아，音譯）、李瑟琪（이슬기，音譯）接受韓媒《KBS News》採訪。根據24日的報導，梁珍雅在分享之家工作時，常聽到慰安婦們抱怨「快被悶壞了」、「喘不過氣」；也有慰安婦表示「好想出門走走」，但卻只能無奈地被迫關在院內，

梁珍雅稱，分享之家反對慰安婦擅自外出，很大一部份原因在於館內嚴重人力不足、缺乏看護人才，就連慰安婦手上拿著的零錢皮包，都還是館內員工私下出錢購買。李瑟琪則透露，李玉善（이옥선）一天內會嘮叨數次，「想去南大門市場買衣服」，不過卻因常駐員工人數太少，只能做罷。

畢竟是寄人籬下，慰安婦們根本有苦難言，想要外出散步、曬太陽時，卻被院方三番兩次以「今天有活動」、「國會議員說要來」等理由拒絕；另名受訪的金姓志工指出，「每當藝人、政治人物前來拜訪，就算慰安婦身體不舒服、生病，也要硬著頭皮到客廳打招呼」，某名慰安婦抱怨道，「感覺被當成藝妓（朝鮮稱妓生），為什麼每天都要接待他們？」

根據過去3年分享之家官方網站上的財務報表分析，「大韓佛教曹溪宗分享之家」法人帳戶持有近70億韓元的現金存款，另外還持有總價60多億韓元的不動產。

其實近日慰安婦議題的對立在南韓更加激化，高齡92歲的慰安婦代表李容洙（이용수）25日下午在大邱市壽城區Inter Burgo飯店召開記者會，表達對慰安婦援助團體「正義記憶聯盟」（前身為挺身隊對策協議會）、前理事長尹美香（윤미향，現為共同民主黨籍21屆比例議員當選人）的不滿，除質疑其財務狀況不透明，更痛批尹美香30年來藉慰安婦欺世盜名、吃香喝辣，是慰安婦團體內的叛徒。

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