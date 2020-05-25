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「頭套塑膠袋」窒息！她迫跟「控制狂夫」一起隔離　慘死還被藏屍

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記者黃心瑀／綜合報導

28歲明尼蘇達州女子瑪利亞（Maria Pew Fury）先前被發現，被丈夫用塑膠袋套頭窒息後死亡，屍體則是藏在家中的隱密處，事情曝光之後，她的父母悲痛的表示，女兒跟女婿感情本來就不好，沒想到因為疫情必須得隔離在同一間房子，導致情勢惡化，造成女兒被家暴慘死的悲劇。

根據《太陽報》報導，瑪利亞跟同歲的老公約書亞（Joshua David Fury）感情其實不太好，甚至是已經到了要討論離婚的地步，而且因為老公的控制慾太強，導致兩人關係變得緊張，但卻無可奈何到遇到新冠肺炎疫情，代表著兩人必須得在同一間房子度過隔離期。

瑪利亞據信在4月30日前，已經遭到老公用塑膠套頭窒息而死，警方在獲報之後進行了2天的搜索，出動了地面人員和直升機，最終在獲得房屋搜查令後，於她的家中發現被藏在隱密「爬行空間」當中的屍體。

瑪利亞的父母表示，女兒的婚姻一直存在問題，引起了約書亞的憤怒，進而對女兒加強控制和占有，沒想到疫情隔離更加深女兒的危險，因為這樣等於進一步的使女兒孤立並受到家庭暴力；她應該對女兒說出逃跑兩字的，現在他們只能設立一個基金會，讓其他人避免步上女兒的後塵。

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