繳稅了嗎？房屋稅繳納6月1日截止　只剩下一星期

▲房屋稅繳納時間只到6月1日，民眾要趕快繳納以免受罰。（圖／翻攝自pixabay）

記者吳靜君／台北報導

財政部賦稅署今（25）日表示，今年房屋稅已經在5月1日開徵，繳納時間只到6月1日，還沒有繳的納稅義務人，趕快繳納，財政部提醒，房屋稅如果未在繳納期間繳納，每逾兩日就會被處1%的滯納金，最高加徵到15%，所以請民眾應該及時繳清。

如果繳款書遺失或者尚未收到者，可以向房屋所在地的地方稽徵機關申請補發，也可以利用自然人憑證、金融憑證或者是工商憑證、已註冊的金融卡及密碼或TAIWAN FidO台灣行動身分識別，登入地方稅網路申報作業網站（https://net.tax.nat.gov.tw）直接線上查繳稅款，稅額在2萬元以下，可以使用自然人、工商憑證或已註冊健保卡及密碼，透過便利商店多媒體資訊機查詢列印繳納單後，直接至便利商店櫃檯繳納。

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賦稅署提醒，依房屋稅條例第18條及稅捐稽徵法第20條規定，納稅義務人未於繳納期限內繳清應納稅款者，每逾2日按滯納數額加徵1%滯納金，最高加徵15%。

請納稅義務人於繳納期限內多加利用便利商店、自動櫃員機、電話語音或網路繳稅服務網站繳納稅款，以免逾期被加徵滯納金；另利用銀行或郵局存款帳戶辦理轉帳繳納者，應注意存款餘額是否足夠撥付應納房屋稅款，如有不足，請儘速補足。

賦稅署說明，房屋稅為直轄市、縣(市)稅，其稅課收入為地方政府主要財源之一，地方政府各項建設有賴房屋稅稅收支應，為促進地方建設與繁榮，籲請納稅義務人如期繳納。

賦稅署補充，因應新冠肺炎（COVID-19），房屋稅開徵期間個人、法人及非法人團體之負責人或主辦會計人員，因接受隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫，房屋稅繳納期限延至6月30日，展延期限屆滿時，仍接受隔離治療者，其繳納期限自隔離治療結束的次日起展延20日。納稅義務人受疫情影響，不能於規定繳納期間內繳清稅捐者，也可依稅捐稽徵法第26條相關規定，申請延期或分期繳納稅捐。

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