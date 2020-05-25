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股市反彈吸引散戶　4月證券劃撥帳戶餘額連6個月創新高

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▲▼台股。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股於4月重新站上萬點大關。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（25）日公布109年4月金融情況，證券劃撥帳戶存款餘額連續6個月創新高，央行指出，主要為4月份股市反彈，投資人賣出股票或是準備要進入股市，都會有資金停泊在證券劃撥帳戶當中。

央行公布4月日平均貨幣總計數M1B、M2月增率分別為0.99%及0.5%，均較上月為高。M2年增率下降為4.21%，主要受資金淨匯出，以及銀行放款與投資成長減緩之影響。央行經濟研究處副處長吳懿娟指出，4月雖資金淨匯出，但4月外資淨匯出4.28億元、3月則是匯出103.96億元，可見4月外資匯出金額相較3月已大幅減少。銀行放款與投資減少部分，主要為銀行對政府與公營企業的放款減少，但銀行對民間企業放款則持續增加。

請繼續往下閱讀...

在M2組成分子部分，定存、定儲存款皆下滑，央行指出，因定存利率走低，民眾或企業定存、定儲到期不續存，並將部分資金轉向活儲。

另一方面，M1B年增率上升為7.5%，主要係因活期儲蓄存款成長增加所致。除了定存轉向之外，證券劃撥存款2兆2679億元、更是續創新高，帶動M1B年增率增加。

央行表示，證券劃撥帳戶餘額會隨股市交易規模增加、與經濟活動成比例，4月因股市有反彈，投資人賣出股票或是準備要進入股市，都會有資金停在證券劃撥帳戶當中，而4月份散戶在集中市場成交量占比升高至63.6%，為2013年12月（占比64%）、6年4個月以來新高。

累計本年1至4月M1B及M2平均年增率分別為7.28%及4.39%。

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