收回香港特殊貿易待遇　WSJ：港版國安法讓美國陷入兩難

▲北京提「港版國安法」，香港民眾再上街抗議。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

北京制定「港版國安法」勢在必行，《華爾街日報》（Wall Street Journal，WSJ）指出，北京欲進一步限縮香港自治，令川普政府陷入兩難局面，一方面若決定收回香港特別貿易待遇，勢必也將影響大多數親西方的香港居民，但若美國作壁上觀，等同容忍北京至今對香港的最強力介入手段。

大陸全國人大正審議「全國人大關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」（簡稱港版國安法）的決定草案。大陸全國人大常委委員長栗戰書強調，「一定能完成這重要立法任務」。

WSJ指出，北京中央立法機構有意讓香港法律體系與適用中國國內的國安法更加一致，此舉恐將限縮香港法律所保障的言論自由、集會自由和其他公民自由。此外，北京此舉也令川普陷入兩難。

美國去年通過《香港法案》，要求國務卿每年審視香港是否仍有足夠自治權以享有美國給予特殊待遇，但川普政府至今仍逾期未決。美國國務院表示，將推遲向國會提交年度審查報告，直到足以評估中國立法機關採取的任何行動為止。

自1992年以來，美國總統每年都會認證香港仍保留部分自主性，因此有權在貿易、商業層面享有特殊待遇；近30年以來，美國僅形式上認證香港的自治情況，但中國推行港版國安法引發華府重新思考對策，其中可能包括對中國官員祭出制裁，並且剝奪香港特殊貿易地位。

美國聯邦參議元科頓（Tom Cotton）表示，「如果北京要像對待其他省分一樣對待香港，那麼美國就不該給予不同待遇」。科頓說，如果北京對香港實施新法，國務卿也應該立刻宣布香港不再符合認定標準。

報導指出在香港合法註冊的企業超過130萬家，包含世界各地銀行和證券公司，而香港菁英與中產階級大多接西方教育，示威者也不斷向美國尋求鼓勵，在街頭揮舞美國國旗。假使美國真的將香港地位降及，香港作為開放國際商業城市的聲譽將受到嚴重威脅，同時也打擊全球對香港司法體系的信心。

美國總統川普被問及港版國安法時只說，「如果事成，美國將會強烈回應。」中國外交部發言人趙立堅則回應說，香港政策純屬內部事務，其他國家無權干涉。

香港享有特殊地位的實際好處包括，美國允許向香港出口某些不允許向中國出售的高科技設備；此外，美國也支持香港在世衛組織（WHO）和亞洲開發銀行（ADB）等組織擁有獨立代表。另外，相較中國其他城市居民，香港人也更容易入境美國。

分析認為，川普政府面臨的難題在於，要如何在打擊北京的同時，又不會削弱美國對香港民眾的支持。

去年，《資本經濟學》（Capital Economics）的一份報告指出，如果川普政府調整與香港的關係，首當其衝將是美國對香港實施高科技產品出口管制。據估計，美國知識密集產品佔香港進口份額的5％，限制香港公司採購敏感產品，將使香港對中國的商業優勢煙消雲散。

不過，也有部分企業高層表示，希望具有破壞性的抗疫活動能夠落幕。中國證券監督管理委員會首席顧問、香港執業大律師梁定邦（Antony Neoh）稱，「如果投資者能夠遵守美國和英國的國安法，那麼當中國國安法頒佈時，他們完全不必擔心。」

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