川普停藥了！結束「奎寧」抗疫療程　：我還好好站在這

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普在18日透露，自己已經服用「奎寧」（hydroxychloroquine）約10天，藉以預防新冠肺炎，預計在未來1至2日結束療程。據《今日美國報》報導，川普在24日接受地方廣播電台採訪時表示，剛剛結束了服用奎寧的療程。

奎寧一般用於治療關節炎、瘧疾和狼瘡，卻沒有任何研究佐證可以有效對抗新冠肺炎，目前這種藥物在美國必須擁有處方籤才能購買。在川普透露服用奎寧後聲稱，儘管這個藥物不一定有效，但不會讓人生病或死亡，引起一陣熱議。

根據《今日美國報》報導，儘管食品藥品監督管理局（FDA）和醫學專家已經發出警告，川普仍不顧反對開始療程，並於24日接受辛克萊廣播公司（Sinclair Broadcast）採訪表示，「結束了，都已經結束了，順帶一提，我還好好地在這裡。」

Trump says he's no longer taking hydroxychloroquinehttps://t.co/siniZmS77S — Lola Netty (@TXTrumpette89) May 25, 2020

權威醫學期刊《刺胳針》（Lancet）最新研究指出，以氯奎寧（Chloroquine）與羥氯奎寧（Hydroxychloroquine）治療新冠肺炎患者毫無益處，甚至會提升重症病患死亡或心律不整的風險，馬上反駁了川普的論點。

根據CNN報導《刺胳針》研究首席作者、布萊根婦女醫院心血管中心負責人梅拉（Mandeep Mehra）說明，數據明確顯示，無論使用何種藥物搭配奎寧服用，都不能帶來益處，反而有危害身體的風險。明尼蘇達大學傳染病專家布爾偉爾（David Boulware）也指出，羥氯奎寧可能增加新冠肺炎患者死亡風險。

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