友訊再出招！董事會通過股東會延至6/29　反制市場派綁定委託書通路

▲友訊董事會通過今年股東常會延至6月29日。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

網通廠友訊（2332）經營權之爭，董事長胡雪今（25）日召開董事會，會中通過將原訂6月15日舉辦的109年股東常會延期到6月29日，強調並非另行召集股東常會，但親自出席的股東須持新通知書報到出席，而股東擬委託出席須以新通知書辦理委託，其他均不變，不影響股東權益與市場交易。

友訊今日召開董事會，會後召開重大訊息說明會，提到台鋼集團涉嫌以多家上市櫃公司資金綁定委託書通路，不當收取股東會委託書，用極低成本、入主上市櫃公司，操控極大利益，而委託書壟斷現象，已造成很大的公司治理問題。

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友訊董事會通過更改股東常會召開日期延至109年6月29日，強調並非另行召集股東常會，除了將會重新寄送股東常會開會通知之外，並提醒親自出席的股東須持新通知書報到出席，而股東擬委託出席須以新通知書辦理委託，其他均不變，不影響股東權益與市場交易活動。

友訊強調，針對股東會延期至6月29日，股東已進行的提名及公司公告董事候選人名單、委託書徵求書面廣告文件送達公司，並副知證券市場發展基金會、電子投票、股東名簿（不變）、融資券回補等均屬有效，因股東常會延期並非重新召集，故停止過戶期間不變，不影響股東權益及市場活動。

此外，友訊今晚在平面媒體以「懇請金管會明察」為文刊登，提出五大項目要台鋼集團謝裕民說清楚，包括資金流向、影子董事、涉嫌炒股、友訊投資疑雲、壟斷委託書等等，再再懇請主管機關明察。

至於市場派獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳今日來參與董事會未能進入開會，強調董事會提出的6項議案全部反對，並已向臺灣證券交易所股份有限公司、金融監督管理委員會證券期貨局發函，控訴友訊不讓獨董進入開會，主張這次召開的董事會違法無效。

▲友訊今晚在平面媒體以「懇請金管會明察」為文要台鋼集團謝裕民說清楚。（圖／翻攝網路）

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