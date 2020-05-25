風電隱形冠軍！　國際海洋搶得海龍風電地質鑽探合約

▲國際海洋搶得海龍風電地質鑽探合約。（圖／國際海洋提供）

記者姚惠茹／台北報導

國際海洋今（25）日宣布與國際知名地質測量公司Fugro合作，雙方將共同執行海龍離岸風電計畫的地質鑽探工程，並成立在台合資公司， 引進最新海事測量技術。

國際海洋表示，地質鑽探是所有離岸風場工程的前置作業，國際海洋將透過地質鑽探船，而海龍二號和海龍三號風場執行鑽探取樣，以進行海底地層組成及地質特性的分析，以利風場後續的施工規劃，不只考驗鑽探團隊的設備技術與效率，更講究數據的輸出品質與分析。

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國際海洋指出，這次與海龍合約的亮點是兩艘大型工作船，一艘是國際海洋提前布局，年初引進台灣的動態定位系統工作船，可根據工作時之海流進行動態調整，快速進行定位作業，以協助鑽探團隊取得最精準的資料。

國際海洋進一步指出，另一艘則是合作夥伴Fugro旗下的專門地質鑽探船，補足國內專業大型船的缺口，而國際海洋與Fugro自2018年起，多次共同執行台灣風場地質鑽探調查，不僅促成更多大型船隻和設備在地化，更帶入國際海事測量的最新技術及品質標準。

國際海洋總經理蔡明格表示，台灣正在逐步發展海上地質鑽探技術，國際海洋希望進一步優化作業規格與品質控管，讓台灣的測量實力比照一線國際大廠，同時很慶幸有各大開發商的支持，並感謝龍離岸風電計畫讓國際海洋能全力投注在資產、人才培訓和技術轉移。

海龍離岸風電計畫EPCI總監岳慕駒(Felipe Montero)表示，這次國際海洋簽訂地質鑽探合約，執行海龍風場地質探勘工程，彰顯EPCI致力於本土供應鏈發展的承諾，並對於發展離岸風電的國產化極具企圖心，期望能持續與在地專業廠商合作，深耕國產化供應鏈。

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