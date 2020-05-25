海外網購族「實名認證」動作快！上路一週　1800張訂單「拿紅牌」遭擋

▲快遞包裹實名認證5月16日上路，喜歡海外網購者，趕快去註冊。（圖／免費圖庫pixabay）

記者吳靜君／台北報導

海外網購族注意！海關快遞包裹實名認證5月16日上路，至今已經實施1個多星期，海關通知未實名認證民眾已經破萬名，光23、24日就已經1800個訂單「拿紅牌」遭阻擋，海關表示，這些遭阻攔的訂單已經補認證、委任或者報關行具結、換公司電話號等方式陸續放行。

為了避免海外快遞貨物冒名的問題，海關推動快遞包裹實名認證，並且在5月16日正式上路，根據關務署統計，目前已經完成實名認證者已經達到95.6萬戶。

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為了落實快遞貨物報關委任及實名認證制度，海關5月16日實名認證正式上路，如果首次沒有紙本委任報關的文件或者是「EZ WAY易利委」APP實名認證，海關會給「黃牌」，進行通知但會放行；但是第二次再犯，海關直接「紅牌」就不受理報關，直到民眾完成委任或者實名認證程序，民眾領貨時間就大為延長甚至是領不到貨的情形。

關務署表示，從5月18日開始海關就開始陸續進行抽驗、通知未實名認證的包裹，到目前已經有1萬多位民眾已經接到通知；從23、24日開始，就已經民眾被抽到第二次沒有實名認證者，遭到「紅牌」、阻擋的訂單就已經有1800張。

關務署表示，這些遭阻擋的訂單已經陸續委任、請報關行具結或者是更改為公司聯絡號，順利放行。不過即使如此，再犯的話，要拿到貨的難度就更高了，所以民眾還是趕緊完成實名認證、降低拿不到貨的機會。

實際上，海外快遞包裹每日進口訂單約11萬張，其中就有8萬多萬張未完成實名認證，海關目前先採取抽檢的方式，抽檢比重大約是在2.5%到5%之間，23日第二次遭阻擋的訂單張數有460張單、24日遭擋就飆升到1300多張。

關務署表示，隨著實名認證的民眾愈來愈多，海關也會隨之增加抽查的比重，希望可以落實全面實名認證的制度。根據關務署統計，我國每年常態性進口的人數約為250萬人，但截至5月25日，我國完成「EZ WAY易利委」實名認證綁定人數僅95.6萬人，約占簡易進口報單數三成五，關務署今年目標為達到常態進口50％、即為125萬人。