是你嗎？全聯花223元買雜貨中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

▲統一發票2020年3、4月中獎號碼。（圖／社群中心製）

▲依據全聯統計，今年3、4月份統一發票共開出將近33萬個獎項。（圖／全聯提供）

記者林淑慧／台北報導

今年三、四月期統一發票千萬元特別獎獎號今（25）日公布，全台超市龍頭、全聯福利中心表示，有民眾在彰化伸港店門市花費223元，購買漂白水、除蟑劑、貓罐頭等生活雜貨，就被幸運之神眷顧中了1000萬特別獎。

今年三、四月統一發票中獎號碼，今天下午1時30分在東森財經台直播開獎。中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）91911374；特獎（200萬元）08501338；頭獎（20萬元）3組分別為57161318、23570653、47332279。另外，增開六獎1組，末3碼分別為519。

請繼續往下閱讀...

▲統一發票2020年3、4月中獎號碼。（圖／社群中心製）

全聯福利中心本期統一發票共開出1張千萬特別獎與1張兩百萬特獎，其中開出兩百萬特獎的門市則為台南大勇店，消費者僅花費47元購買洗選蛋，就被幸運神眷顧。

全聯表示，為了鼓勵消費者將得獎金額直接儲值至福利卡中，自即日起至6/30止，持五獎、六獎及雲端發票專屬500元中獎發票兌領轉儲值，再加碼贈送福利卡紅利點數，如五獎1000元中獎發票兌領轉儲值金贈240點、六獎200元中獎發票兌領轉儲值金贈20點，而雲端發票專屬獎500元中獎發票兌領轉儲值金贈100點。



依據全聯內部統計，今年3、4月份統一發票共開出將近33萬個獎項，提醒3、4月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，千萬特別獎得主可能就是自己喔！

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招