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突破90萬人申請！　勞工紓困貸款10萬元只剩9.6萬個名額

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▲▼勞動部,勞工就業,勞保,平均薪資,基本工資,勞檢,工時,無薪假。（圖／記者李毓康攝）

▲勞動部公布最新勞工紓困貸款人數。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部因應新冠肺炎疫情推出勞工紓困貸款10萬元，共100萬個名額，根據勞動部今（25）日公布最新數據顯示，勞工貸款自開辦以來至今，已經累計收件數為90萬3955件，也就是說，目前僅剩下9萬6045個名額可供申辦。

根據勞動部最新統計指出，目前成功核貸的人數有55萬6164件，而入帳數則有37萬7702件。

請繼續往下閱讀...

勞動部表示，目前雖然申貸數已突破90萬件，仍尚未預定何時停止收件，主要是收件後還需要進行核貸，因此還是要以核貸數加申請數一起來評估，目前就是積極協助銀行進行核貸的動作，讓申請民眾可以盡快拿到紓困貸款。

勞動部指出，只要是年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845%，勞動部補貼第1年貸款利息。貸款第1年前6個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。

勞動部表示，有意願申請的勞工，可從承貸銀行中選擇平日有往來的銀行申請辦理，較為便捷。申請人向銀行臨櫃(或線上)申請時，備妥身份證件，填具銀行申請書、聲明書，參加勞工保險的勞工，不須再檢附工作證明文件；未參加勞工保險的勞工，可檢附相關工作事實資料，如工作收入證明等。

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