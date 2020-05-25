新北小七門市買15元茶飲中千萬！統一超商發票特別獎得主出爐

▲今年三、四月期統一發票千萬元特別獎獎號今（25）日公布，統一超商開出3張千萬發票特別獎。（圖／統一超商提供）

記者林淑慧／台北報導

今年三、四月期統一發票千萬元特別獎獎號今（25）日公布，統一超商表示，有3位消費者獲得千萬大獎，一人在新竹縣新豐鄉的明大門市購買81元的義大利麵及茶飲；一人在新北市泰山區滿泰門市購買15元茶飲；一人則在台北市文山區新萬隆門市購買35元零食。

今年三、四月統一發票中獎號碼，今天下午1時30分在東森財經台直播開獎。中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）91911374；特獎（200萬元）08501338；頭獎（20萬元）3組分別為57161318、23570653、47332279。另外，增開六獎1組，末3碼分別為519。

請繼續往下閱讀...

▲統一發票2020年3、4月中獎號碼。（圖／社群中心製）

統一超商表示，本期共有3位獲得千萬大獎、3位200萬得獎者；另外，雲端發票專屬獎有2位百萬得主。

特獎200萬元部分共有3位得獎者；一人在雲林縣古坑鄉的新古坑門市購買共60元的微波冷凍品及飲料；一人在屏東巿的永大門市共購買64元的飲料；一人則在高雄市岡山區昶林門市購買100元的遊戲點數。

另外，2位雲端發票專屬獎百萬得主，1人在新北市永和區元坊門市購買經典奮起湖便當及茶飲共花費100元，1人則在苗栗縣頭份市東尚門市購買42元的CITY CAFE。



為打造消費者時刻仰賴的生活平台，發票兌獎到7-ELEVEN可拿好康！6月6日至30日到全台超過5,700家門市兌換中獎發票五獎、六獎及500元雲端發票專屬獎，獎金可選擇兌換商品、儲值icash 2.0卡或餘額卡等3種模式，選擇不同模式加碼送購物金、OPEN POINT點數或儲值金，最高可獲贈10%加碼購物金。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招