王令麟揪陳其邁、陳吉仲、邱議瑩催落去　大樹農會玉荷包爆單狂賣2000組

▲東森購物挺小農再一波，25日熱情開賣來自高雄的夢幻逸品「大樹農會玉荷包」，當日狂銷2,000組。左起為購物專家怡君、大樹農會總幹事張清榮、行政院副院長陳其邁、立法委員邱議瑩、農委會主委陳吉仲、東森購物執行長彭鴻珷。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物與在地小農們站在一起，疫情期間率先加入農漁產銷售國家隊行列幫忙拚內銷，東森農場的努力讓政府大為肯定，25日行政院副院長陳其邁、農委會主委陳吉仲與立法委員邱議瑩，一同上購物台LIVE現場聯手強力推薦來自高雄的「大樹農會玉荷包」，在節目中熱情跟消費者介紹大樹玉荷包的美味與特色，董事長王令麟也宣布加碼回饋50%東森幣，結果開賣後電話專線爆單，當日狂銷2,000組，換算重達6,000公斤、10,000台斤。

高雄大樹玉荷包進入盛產期，東森農場強勢開賣大樹農會玉荷包，粒粒飽滿多汁、香氣濃郁、果肉細緻，甜度更高達18度以上，只要一上市就銷售一空，不僅饕客喜愛，就連陳其邁也抵擋不了好滋味，25日他特地來到東森購物台節目LIVE現場站台力挺，從頭到尾只見他剝不停、吃不停，好吃到當場即興來一段台語順口溜，由於每一顆玉荷包都是經過嚴選，遠遠就能聞到香甜氣味，嚐起來則是甜又爆汁，讓他直誇「可以每天3餐一次5顆、再加消夜2顆，怎麼吃都吃不膩。」

▲陳其邁與邱議瑩首次來到東森購物，強力推薦「大樹農會玉荷包」，但也受不了玉荷包陣陣飄來的濃郁香氣，在節目上猛開吃。第3度現身東森購物的陳吉仲，則是擔任起一日購物專家，在節目中熱情介紹大樹玉荷包的美味。

為了品嚐從產地直送到府的當季玉荷包，東森購物台一開賣後，每組3公斤裝，東森價880元，再加碼回饋東森幣50%，電話熱線不斷，東森購物網也湧入大筆訂單，搶著先買先贏，統計當日狂賣2,000組。看到這樣的銷售成績，陳其邁說，「全台灣最好吃的大樹玉荷包，只有14天產期，收穫期很短，過去都採限量限時，而今年梅雨季下大雨，令人擔心造成農損，因此特地來到東森購物台站台，希望能夠熱銷幫助小農，尤其東森再加碼回饋50%東森幣，更是千載難逢的好機會，買到賺到，看得到也吃得到。」

▲高雄是玉荷包的最大產地，甜中微酸的玉荷包是老饕們的最愛，尤其以大樹鄉農會出產的玉荷包，可謂是水果界的「夢幻逸品」。

陳吉仲過去曾助攻東森購物賣台東鳳梨釋迦秒殺3,500組、午仔魚及龍虎斑2小時熱賣8,000條，而他也越賣越上手，此次第三度上LIVE節目，首挑大樑擔任一日購物專家，力推「去年想吃都吃不到」的玉荷包，專業介紹毫不遜色，表現無冷場，他表示，「今年疫情影響農業，感謝東森購物平台大力支持在地優質農產，所賣出的農產品絕對都是嚇嚇叫，所有消費者非常喜歡，真正照顧到小農，也把最好的農產品介紹給全台消費者。」

▲（左起）邱議瑩、陳其邁、陳吉仲3強聯手現身東森購物，讓大樹玉荷包買氣強強滾。

王令麟表示，東森農場的努力讓政府看到東森對小農的支持，所以行政院副院長陳其邁、農委會主委陳吉仲與立法委員邱議瑩等人都來站台力挺，東森購物也持續堅守嚴格的品質為每位消費者把關，並持續與政府為辛勞的農民盡一份心力。

東森購物長期支持在地優質農產，王令麟動員旗下電視購物、購物網等多通路，與在地小農們站在一起，號召會員一起發揮愛心，實際付諸行動，不計成本愛心回饋予農民，接連開賣的農產銷售表現亮眼，包括嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、花蓮鳳林總統瓜狂銷2,500顆，皆獲得廣大會員的熱烈好評，更帶動國內農產品結合多元平台行銷趨勢。

東森購物執行長彭鴻珷提到，東森致力於去中間化，產地直送也有了很好的迴響，拋磚引玉之下，其他平台也開始重視農業這塊，東森未來將繼續做下去。而東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找台灣各地優質產品，期望各界共同支持台灣在地農業。

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