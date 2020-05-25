史上最大減幅！餐飲業4月營收479億元、年減22.8%

▲經濟部統計處今（25）日發佈批發、零售及餐飲業動態調查統計，圖為統計處副處長王淑娟。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情對餐飲業衝擊前所未見，經濟部統計處今（25）日發佈批發、零售及餐飲業動態調查統計，餐飲業四月營收僅479億元，年減22.8%，為開辦本項調查以來、史上最大減幅。

經濟部統計處副處長王淑娟指出，其中餐館業年減23.0%，主因全球疫情持續升溫，國內實施社交距離及人流管制等防疫規範，聚餐宴會活動明顯受限，惟部分業者強化外送服務及促銷，減緩負面衝擊；飲料店業及外燴團膳承包業亦受疫情影響，分別年減16.6%、32.3%。

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▲經濟部統計處今（25）日發佈批發、零售及餐飲業動態調查統計。（圖／經濟部提供）

依據經濟部統計，零售業四月營收2778億元，年減10.2%，為98年以來最大減幅；王淑娟指出，主因全球疫情擴大蔓延，我國亦在3月下旬起限制非本國籍人士入境，加上4月份開始實施社交距離等防疫規範，觀光及消費人潮進一步下滑，衝擊國內零售業各業態表現。

其中，百貨公司營收年減22.1%、其他綜合商品零售業(包括免稅店等)年減42.3%、布疋及服飾品零售業年減25.0%、家用器具及用品零售業年減26.0%。燃料零售業亦因油價大跌而年減39.9%；汽機車零售業則因去年部分新車熱銷基期較高，加上電動機車銷量減少，年減4.2%。

另外，新冠肺炎疫情也使部分業別逆勢成長，超市、量販店、電子購物及郵購業分別年增14.9%、6.1%及19.1%，三者營業額皆創歷年同期新高。

批發業方面，4月營業額為8,239億元，年減1.0%，主因全球疫情升溫，需求銳減，國際原物料價格重挫及運輸受阻所致，其中建材、布疋服飾品及化學材料批發業分別年減12.8%、33.9%及6.0%；食品飲料及菸草批發業則因水產品及菸酒銷售減少，年減4.9%；機械器具批發業年增10.7%，主因筆電、資料中心等遠端應用需求挹注，帶動相關設備及零組件銷售增溫所致。



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