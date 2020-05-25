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他花39元買泡麵就中千萬大獎！全家開出2張統一發票特別獎

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▲統一發票3、4月中獎號碼。（圖／社群中心製）

▲統一發票3、4月中獎號碼。（圖／社群中心製）

記者林淑慧／台北報導

今年三、四月期統一發票千萬元特別獎獎號今（25）日公布，全家便利商店共有2位消費者獲得千萬大獎，有民眾在土城寬樺店花費39元購買泡麵，就幸運對中千萬發票獎項。

今年三、四月統一發票中獎號碼，今天下午1時30分在東森財經台直播開獎。中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）91911374；特獎（200萬元）08501338；頭獎（20萬元）3組分別為57161318、23570653、47332279。另外，增開六獎1組，末3碼分別為519。

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▲全家便利商店董事長葉榮廷（圖中）表示，目前通過Clean Label少添加標示認證的成品達230項食品，近一年來已創造超過50億營收。（圖／全家提供）

▲全家便利商店董事長葉榮廷（圖中）表示，目前通過Clean Label少添加標示認證的成品達230項食品，近一年來已創造超過50億營收。（圖／全家提供）

全家表示，本期開出2組特別獎1000萬元，消費者於樹林龍興店，花費55元購買飲料幸運中獎，另一位消費者於土城寬樺店，花費39元購買泡麵中獎。特獎200萬元開出1組，自台中水莊店開出，消費者花費25元購買泡麵，幸運獲獎。

頭獎20萬元則開出5組，分別在仁德中二店、下營中山店、高雄曾德店、高雄瑞華店及豐原金大明店，消費者多半購買飲料、鮮食商品。其中下營中山店、高雄曾德店的消費者，都只花20元購買飲料就得20萬大獎。

全家表示，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對無實體電子發票專屬獎項增開1百萬元獎，全家開出3組，分別自基隆仁四店、沙鹿正英店及板橋擎天店，消費者多購買零食、飲料商品中獎。其中板橋擎天店消費者使用全家點數加購媽媽煮藝冷凍商品，花費63元幸運獲獎。

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