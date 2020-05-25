4月工業、製造業生產創新高　經濟部：5G應用與遠距需求帶旺

▲經濟部今（25）日公佈4月工業及製造業生產指數統計。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（25）日公佈4月工業生產指數統計，受惠5G應用擴增、遠距需求興起及低基期三因素拉抬，帶旺4月工業及製造業生產指數表現強勁，分別為107.30、108.37，不僅繳出「連三紅」成績單，更雙雙創下歷年同月新高。

新冠肺炎疫情蔓延至歐美國家，降低終端消費需求，經濟部統計處副處長王淑娟指出，恐衝擊我國後續電子零組件業的生產表現；另外，我國電子零組件位於供應鏈的最上游，終端的下滑並不會立即反映在上游表現，日前部分IC業者也透露，歐美衝擊約在六月會顯現。

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▲經濟部今（25）日公佈4月工業生產指數統計。（圖／經濟部提供）

依據經濟部統計，電子零組件業4月指數124.85年增22.15%，不僅為連續第5個月二位數成長，更創歷年同期新高。

其中，積體電路業年增32.27%，主因受惠於5G 通訊、物聯網、雲端服務、高效能運算等應用擴展，以及新冠肺炎疫情激勵伺服器、筆電等遠距應用產品相關晶片需求升溫，加上去年同期因客戶端進行庫存調整致比較基數偏低，帶動晶圓代工、IC 封測等產量攀升。

不過，傳統產業則因疫情在全球擴大蔓延，鎖國封城致經濟活動急速降溫，終端需求銳減，國際原物料價格重挫，產銷秩序大受干擾，致紡織業、石油及煤製品業、汽車及其零件業、機械設備業均呈二位數減幅，分別年減33.09%、16.74%、21.10%及14.10%；基本金屬業及化學原材料業亦分別年減6.08%及5.70%，減幅均較三月份擴大。

另外，王淑娟指出，5G等新興應用需求屬於長期趨勢，也不會因為終端需求減少，而使業者全面停止5G的佈建。惟肺炎疫情對消費端之衝擊逐漸延伸至生產端，國際原物料價格走勢及中美貿易爭端再起疑慮，亦將牽動我國製造業生產表現，仍須密切關注並審慎因應。展望5月，經濟部預估製造業生產仍然能維持正成長的表現，年增幅度上看2%。



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