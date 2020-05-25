國際資金不領情！主要股票基金連5週失血　醫療科技股逆勢走強

▲ 國際資金已連續5周全面撤守主要股票型基金。（示意圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

歐美多國近期因疫情緩解而陸續解封，但股票基金的資金動能卻遲遲未見起色。根據最新EPFR，國際資金已連續5周全面撤守主要股票型基金，上周又以歐股基金的資金動能最為疲弱，單周流出29.45億美元，創下最近9周的最大淨流出金額。

另外，全球型新興市場基金也再流出16.03億美元，並已連續14周失血。新興亞洲基金則以12.97億美元的淨流出緊追在後，連續失血周數也進入第7周。儘管拉丁美洲近期疫情日益嚴峻，但以全年度來看，拉丁美洲基金仍有4.65億美元淨流入，為今年以來全球唯一吸金的股票型基金。

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摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，歐美各國三月封城後造成市場需求停滯，隨著近期各地有望隨新冠疫情緩解而陸續解封，加上疫苗開發漸露曙光，皆有助於股市投資氣氛。儘管美中關係近期再度陷入緊張，但短期全球化不致持續倒退，惟過往集中於中國大陸的生產供應鏈，在風險考量下，將不排除分散至東北亞的南韓、台灣及南亞、東南亞等地，但即便如此，亞洲仍將最主要的受益區域。

林雅慧進一步指出，現階段股市產業獲利表現分歧，類股表現輪動也凸顯主動管理的重要性。各行業受疫情影響及結構性轉變有所不同，尤其是線上購物、金融及敎育等消費習慣轉變下，可留意相關行業，現階段相對偏好盈利能維持正成長、有可能增加資本支出的醫療保健科技等產業。

▲ 醫療科技產業值得留意。（圖／路透社）

摩根環球醫療科技基金產品經理陳若梅表示，全球多數企業第一季獲利在疫情衝擊下普遍大幅度衰退，醫療保健產業卻在藥品等需求仍持續成長下，企業獲利仍維持正成長，以美國醫療保健企業來看，獲利年增率高達6.9%，企業獲利優於預期比例甚至有80.4%的水準，大勝美國整體市場。

不過，相較於重壓單一次產業，陳若梅建議，全面性布局醫療科技股，以多元布局及低波動的投資方式瞄準醫療保健機會，能參與高企業獲利成長的生技股前景，亦能同時鎖定低估值，且股價表現較穩定的製藥股機會。

摩根美國科技產品經理黃奕栩表示，儘管近期疫情在歐美地區已開始緩解，但疫情對日常生活起居和辦公方式改變的影響恐將延續數年之久，建議投資人可以多加留意受惠新生活型態的投資機會，例如與因應遠端辦公與社交等新型態生活的科技軟硬體製造等，不過短線震盪難免，主動管理以及著重選股的投資策略的重要性將更為提升。

黃奕栩強調，美國企業始終引領科技趨勢風潮，即便科技趨勢自1980年來屢次更迭，但MSCI全球科技股指數前十大持股中，仍多數為美國公司，反映美國科技產業具創新力及人才競爭力，始終扮演著引領全球科技趨勢發展的龍頭地位，股價亦領先表現。