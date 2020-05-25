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禁慾3年！傻男信女友「婚前守貞」只牽小手　分手後她竟「閃婚帶球嫁」

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▲▼情侶示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲情侶示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃心瑀／綜合報導

南韓男子A先前跟一名女子交往長達3年的時間，不過因為女友是「婚前守貞者」，所以就算兩人一起出去玩過夜，也都沒有發生除了牽手之外的事情，不過就在兩人分手後沒多久，他竟然收到前女友要結婚的消息，而且竟然是「帶球嫁」，讓他更感到崩潰。

根據韓國媒體《Insight》報導，當事男子A先前跟女友交往長達3年的時間，但在這段期間裡，因為女友堅持在婚前保持純潔，所以兩人除了牽手之外，就沒有再更進一步的親密舉動，甚至在3次的旅遊當中，也一樣沒有因為美好的氣氛就做出不貞之事。

不過儘管A男遵守這些舉動是為了兩人的將來，但最後卻還是遺憾的分手了。在分手之後，男子A過著一段痛苦的失戀期，不久後才打起精神，但卻在聽到一個消息之後再度崩潰，因為那名跟他堅持著「婚前守貞」的前女友，竟然要結婚了，更傻眼的是竟然還「帶球嫁」，讓他完全不敢置信。

A的故事在網路上被分享之後，受到許多網友關注，大部分的人更為該名男子的遭遇感到心疼。報導中指出，南韓2015年時曾對200名20代的男女進行「與戀人同居、性關係態度」的相關調查，其中有49.5%的人認為不用婚前守貞。

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