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國泰世華沙鹿分行　全新獨棟行舍正式啟用

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▲▼國泰世華,沙鹿分行,新行舍。（圖／國泰世華提供）

▲國泰世華沙鹿分行新行舍啟用典禮。（圖／國泰世華提供）


記者吳靜君／台北報導

為了滿足客戶、家族和企業多元金融需求，國泰世華沙鹿分行全新獨棟行舍今（25）日啟用，該行表示，沙鹿分行正式喬遷到嶄新的建築，素雅的灰色三層樓建築，質樸卻很吸睛，成為當地最新特色的金融地標。

國泰世華表示，台中沙鹿北接清水、大甲，南通梧棲、大肚，坐擁台中國際機場，位處陸海空交通中心，地理位置佳；鄰近港區OUTLET和中科園區，為海線地區重要的文教生活區，是成衣批發商及中小型機械製造廠重要據點，且多是國泰世華銀行沙鹿分行重要往來客戶的集散地。

請繼續往下閱讀...

國泰世華銀行沙鹿分行於西元1999年成立，與「鹿寮商圈」成衣批發商、機械製造廠及商貿等共同打拼，攜手轉型；國泰世華銀行沙鹿分行珍惜在地客戶的支持，在邁向下一個20年之際，為了提供更好的全金融服務體驗，規劃搬遷至全新建築。遷址以客戶需求為優先考量，全新分行坐落於中山路主要幹道上，沙鹿分行獨棟三層樓高的設計，規劃近兩百坪的服務空間，希望提供一個在地人來銀行都能安心、舒適的獨特體驗。

全新落成的國泰世華銀行沙鹿分行，建築物外觀以大面落地窗搭以簡樸的水泥灰設計，呈現國泰向來給人的安心、沉穩信任感，室內灑落的自然光線，賦予挑高空間清爽的全新氛圍，一樓寬敞舒適的諮詢空間，使客戶得以從容洽辦業務、掌握市場最新脈動，同時，亦擴充自動化服務設施、增設數位服務櫃台協助客戶線上申辦金融業務，更配置多元功能的自動化機器，提供24時不中斷的金融服務；二樓以上是理財空間，提供理財貴賓絕佳的隱私服務，享受專屬的個人理財、企業金流管理等多重金融服務需求。

國泰世華銀行沙鹿分行新址為台中市沙鹿區中山路476號，國泰世華希望客戶可以繼續給予支持與愛護。

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