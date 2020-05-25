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親子

10歲小妹怨父母偏心…「坐8樓腳懸空」以死相逼　媽下跪哭求：我會改

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（圖／翻攝自微博／青流視頻，下同）
▲媽下跪哭求。（圖／翻攝自微博／青流視頻，下同）

圖文／CTWANT

兄弟姊妹之間通常會互相吃醋，較勁父母愛誰比較多，若一有不公平，可能就鬧起小脾氣來。大陸江西景德鎮一名10歲小妹妹與姊姊吵架，居然坐在8樓窗邊要跳樓輕生；她的母親嚇得趕緊下跪，不斷哭求「媽媽會改的」。消防員趁著空檔，把小女孩拉下，結束這場驚魂記。

綜合陸媒報導，10歲小妹妹坐在高樓的窗台邊，雙腳懸空，只有一隻手撐著；她的母親嚇到跪在地上哭喊，「媽媽會改的，姐姐有的、妳也有，媽媽已經改很多了，有好東西媽媽會有給妳呀，媽媽也寵妳。」母親著急到語無倫次，模樣十分卑微。消防員把人拉下來。
▲消防員把人拉下來。

此時，小妹妹似乎被母親的哭聲軟化，注意力全在母親身上。消防員趁空檔將人快速抱起，安全把小妹妹救下，結束這場驚魂記。影片曝光後引起討論，網友紛紛留言「可能另有隱情」、「偏心就要跳樓，平常被寵慣了」、「會不會是重組家庭」、「父母教育真的太重要了」、「拜託不要寵，這麼小就有公主病」。

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