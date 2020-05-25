日官房長官稱強烈關注港版國安法　呼籲中國做出「明智應對」

▲北京提出「港版國安法」，香港反政府民眾上街抗議。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

日本官房長官菅義偉25日就港版國安法與香港示威遊行表達強烈關切。針對日本與香港的關係，菅義偉也稱，香港是日本極其重要的夥伴，如何在一國兩制之下維持民主與穩定發展十分重要，希望中國能夠賢明地處理相關問題。

根據《共同社》報導，菅義偉25日在記者會上表示，自己正在關注香港的萬人抗議遊行與中國即將推動制定的港版國安法。有關於中美兩國對於制定港版國安法出現對立，菅義偉指出，從地區和國際社會的和平與穩定來看，兩國推進建構關係是非常重要的。他同時強調，希望對立不要再激化。

菅義偉表示，香港對日本而言，不論從緊密經濟關係或是人流的角度來看，都是極為重要的夥伴。而他也希望中方的明智地解決此次對立。

香港民眾24日走上街頭反對「港版國安法」與「國歌法」的審議，成為新冠肺炎疫情爆發以來最大規模抗議，各大外媒紛紛撰文報導。《紐約時報》指出，市民擔心公民權利遭到扼殺，遊行活動也突顯了對於北京的憤怒與恐懼。

此次遊行也是疫情爆發以來規模最大的示威，突顯出許多市民擔心「國安法」扼殺公民權利，抹除香港與大陸的不同之處，也對於北京推動立法一事感到憤怒與恐懼。但是，儘管示威者認為，抗議仍是最可行的選項之一，參與人數卻遠比去年反送中少了許多，清楚表明了民主運動面臨的挑戰。