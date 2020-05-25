葡萄王暖男董事長 用愛心給你滿滿正能量

圖／文 分眾傳媒提供



▲分眾傳媒董事長林昱（左）與葡萄王生技董事長曾盛麟（右）合作拍攝公益影片，一起為台灣的防疫人員加油。（圖／分眾傳媒提供）

因公益影片的緣分，讓分眾傳媒董事長林昱與葡萄王生技董事長曾盛麟同時出現在鏡頭前，曾盛麟說：「即使我們能幫助的力量有限，我們還是希望能夠為社會提供一些幫助或者關懷。」自2月以來，葡萄王為了支持第一線的防疫人員，已經陸續捐贈了市值超過百萬的護肝及抗疲勞防疫產品，也藉由此次機會，拋磚引玉，希望能有更多的企業一同共襄盛舉。

提出本次公益計畫的林昱說：「得知曾董在疫情期間一路為台灣第一線防疫人員付出心力，覺得非常感動，才促成了這次拍攝公益影片的初心。」林昱補充說明，這支影片希望大範圍的達到鼓勵第一線防疫人員的效果，也承諾所有分眾傳媒設置的商辦EIP(Elevator Information Platform)電梯廣告都能讓大家看見這支公益影片的身影。



▲圖說：葡萄王董事長曾盛麟（右）為分眾傳媒董事長林昱（左）介紹葡萄王健康活力能量館。 （圖／分眾傳媒提供）

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有關葡萄王的防疫策略，林昱剛進入園區時發現，葡萄王的防疫精神內化落實於每一個員工的控管程序，曾盛麟表示「我們在農曆年結束之前，公司內部的主管就組成了風險管理小組，並且持續關注疫情、討論對策，開工日當天就全面執行防疫計畫。」

曾盛麟進一步指出，除了制訂四級防疫應變計畫，優先保護公司同仁的健康安全以外，公司的營運策略也超前部署，避免原物料進口與供應鏈產生斷貨危機。他說：「我們是供應保健品的食品廠，非常重視同仁的健康及對消費者的保障，無論是人員的健康安全，或是產品的一切製造包裝到輸出販售，每一道程序與步驟都必須相當謹慎，也有齊全的對應辦法。另一方面也很慶幸我們在台灣，台灣的防疫真的做得很好。」



▲分眾傳媒董事長林昱與葡萄王董事長曾盛麟分享做公益心得與行銷策略上的意見交換。（圖／分眾傳媒提供）

訪談中，除了分享彼此對公益事務的支持與想法以外，有鑒於葡萄王以往在媒體的行銷策略非常成功，林昱也向曾盛麟提出疫情下「兩點一線」式的消費模式變遷，兩人在未來的行銷策略上也相當有共識，未來不排除有更多合作的可能。