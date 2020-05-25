火辣正妹體操員「墜1.5m」頭骨碎慘死！　馬戲團導演：高一點就沒事

Uruguayan Guadalupe Videla, crushed her skull on the ground in a strange accident after falling five feet and losing a centimeter safety mat in Beasain, Spain.https://t.co/IaEBiTpKwu pic.twitter.com/0iqzsMffNn — WikiTrusted (@wikiagebio1) May 24, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

29歲的烏拉圭女子維德拉（Guadalupe Videla）是一名馬戲團體操演員，她從3月開始與團員因為新冠肺炎疫情，一直滯留在西班牙北部小鎮貝薩因（Beasain），沒想到她在隔離期間練習新的表演節目時，意外從5英尺（約1.5公尺）的高度掉下，但沒有正確落在安全墊上，導致頭骨當場碎裂，送醫不治。

綜合外媒報導，維德拉因為新冠肺炎的疫情，從3月開始就被困在西班牙北部的貝薩因鎮中，事發當時她正與團員在練習新的表演節目，沒想到竟從1.5公尺高的地方摔下，掉下時位置也沒正確掉在安全墊上，導致她的頭骨當場碎裂。

報導中指出，維德拉隨後被送往當地醫院急救，幾個小時後不幸死亡，對此馬戲團導演貝利（Pele Rossi）表示，如果當時維德拉掉下的高度更高，或許就有時間可以扭轉情勢，也不會因此死亡。

這起意外發生後，許多馬戲團相關人員紛紛在網上表達致哀、致敬之意，而從網路上所分享的照片看的出來，維德拉長相十分清秀，特技體操似乎是她熱愛的運動之一，練習期間的照片還看的到她露出滿意笑容的模樣，沒想到竟因為一次練習意外，在異鄉斷送了生命。