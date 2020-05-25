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後疫情時代》債券投資三大策略　彈性、防禦、排除風險為上策

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▲▼投資，集保所。（圖／pixabay）

▲ 全球信貸市場表現並非全部優質，投資人須慎選標的。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

新冠肺炎為全球經濟帶來極大的影響，企業盈餘減少使得股息大減、減少執行庫藏股、政府債殖利率持續低迷。在這樣的環境下，全球信貸市場已經成為投資人更重要的收益來源。

不過，全球信貸市場表現並非都一樣。有些企業表現良好，有些營收惡化，有些經濟活動則軋然而止。施羅德環球收息債券產品總監Sriram Reddy指出，他們認為全球信貸市場將面臨大幅的降評與違約狀況，投資人在此時更要有彈性地去佈局資金，並慎選投資組合中的發行企業，Sriram Reddy也建議投資人有三大債券投資策略。

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策略一：採防禦性布局 全球市場積極淘金

Sriram Reddy指出，有鑒於市場仍存在不確定性，在掌握解封後的經濟狀況之前，維持防禦性的立場較為穩健。因此不論是美元還是歐元計價，較為偏好投資級債，都能找到殖利率相當具吸引力的公司債標的。

在民生必需消費、電訊傳播、醫療保健等防禦性產業中也看到投資機會，而且這些產業基本上已從3月的賣壓中回復；另一個持續聚焦的部分，是那些擁有良好商業模式，並且看好的投資主題下所受惠的企業。例如一家領先的美國科技公司、一家總部在美國的消費者產品，以及高品質釀酒商，後者尤其擁有相對高的評等，但由於潛在的降評風險又使得殖利率更高。

▲▼ 施羅德環球收息債券產品總監Sriram Reddy。（圖／施羅德提供）

▲ 施羅德環球收息債券產品總監Sriram Reddy。（圖／施羅德提供）

策略二：經濟停滯 排除風險產業以及企業

Sriram Reddy表示，團隊當然尚未對經濟基本面完全樂觀。由於利潤和現金流面臨壓力，企業被降評的狀況也會升高。「墮落天使」的風險是一個值得擔憂的問題，目前估計最高約有2000億美元的潛在降評。部分產業雖將受到嚴重衝擊，如能源、汽車、非必須消費產業，但整體而言，降評比較是個別風險而非系統性危機。一個靈活的全球複合債策略並不會遵循基準指標去佈局，而是可以靈活投資包括投資級與高收益債。這可能較適合現在的環境並精準找到投資機會，因為如果對企業仍抱持信心，就不會因為降評而要被迫出售。

值得一提的是，施羅德團隊反而選擇性地增加景氣風險（即那些處於景氣循環風險的標的）標的，因為認為可以獲得足夠的風險補償。此外也增持新興市場，特別聚焦亞洲高評等A級與BBB級的公司債，因為它們的潛在上漲空間仍具投資吸引力。

不少車廠接連宣布退展　肺炎讓2020日內瓦車展星光更黯淡（圖／達志影像／美聯社）

▲ 汽車產業受到嚴重衝擊。（圖／達志影像／美聯社）

策略三：以複合債 彈性因應市場亂流

Sriram Reddy認為，在3月份的市場恐慌下，又再次證明一檔兼顧各類債種、且能靈活操作的複合債基金，才能幫助投資人適應變局。

過去兩個月以來，全球信貸市場的收益機會顯著增加，與股票開始形成對比，在不確定性持續蔓延下，目前的利差水準提供投資人相當的補償，以及非常有吸引力的收益和總報酬機會。著眼於中期的投資人，可望受惠於彈性的債券佈局策略，因為透過由下而上的方式選債，在經歷這段充滿波動的時期，能夠挖掘機會同時也避免潛在亂流。

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