全球渴盼抗疫　美專家：最先上市疫苗恐非最有效

▲許多國家都在研發新冠病毒疫苗。（示意圖／路透）

文／中央社紐約24日綜合外電報導

全球多國競相研發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，且不乏正面進展的消息，但有美國專家今天警告，最先上市的疫苗可能不是最有效的一批。

「紐約時報」報導，美國貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）國家熱帶醫學院院長霍泰茲（Peter Hotez）在國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）表示，一些最先研發出來的疫苗可能只有局部保護力。

霍泰茲說：「它們也許能減少住院與病故，這其實仍很重要，但畢竟第一批疫苗可能不是最理想的。」

「歷史告訴我們，疫苗會被新款與改良版取代，因此這是個漸進的過程。」霍泰茲還強調，對付新型冠狀病毒的最佳武器到明年都很可能出不來。

美國總統川普一心一意要在明年初以前趕製出疫苗上市，還把任務命名為「神速行動」（Operation Warp Speed）。但霍泰茲與波士頓「貝斯以色列女執事醫療中心」（BIDMC）病毒學家布魯克（Dan Barouch）都說，任何疫苗要做到安全、有效，都得花時間。

與嬌生集團（Johnson & Johnson）合作開發疫苗的布魯克謹慎地表示，儘管12到18個月研發出一款疫苗「理論上可能」，但這也得「第一時間有諸多面向都完美呈現」才能做到。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，同樣在研發新型冠狀病毒疫苗的牛津大學團隊表示，目前COVID-19感染率下降，會增加疫苗研發成功的難度。

牛津大學從事疫苗研究的詹納研究所（Jenner Institute）所長希爾（Adrian Hill）教授說：「（疫苗研發）是在與疫情趨緩及時間賽跑。我們今年稍早表示9月前研發出有效疫苗的機率是80%，但如今有50%的機率什麼都弄不出來。」

希爾表示，他預期未來幾週，1萬名自願接受試驗者中可能只有不到50人會染病，若不到20人，人體實驗結果很可能就無用。