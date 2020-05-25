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友訊經營權大戰！獨董馮忠鵬、鍾祥鳳遭阻擋進董事會　千字聲明稿痛批

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▲友訊,獨董,馮忠鵬,鍾祥鳳,李中旺。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為友訊獨董馮忠鵬、鍾祥鳳、副董李中旺。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

網通廠友訊（2332）經營權之爭越演越烈，今（25）日董事長胡雪召開董事會，而日前遭友訊公告解任的獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳也攜手李中旺前來參與董事會，卻遭阻擋進董事會開會，因此發出千字聲明稿痛批董事會。

聲明稿內容提及，馮忠鵬及鍾祥鳳均仍為友訊的獨立董事，友訊主旨為「公告本公司獨立董事解任」及「公告本公司獨立董事解任(補充說明)」等兩則說詞不清的重大訊息，並不生解任的效果，相關人員涉及刑事背信、偽造文書、散布不實資訊等嚴重違法責任，目前已向北檢提起刑事告訴。

請繼續往下閱讀...

根據證交所公文，顯示證交所認馮忠鵬及鍾祥鳳均仍為友訊的獨立董事，並請獨立董事馮忠鵬及鍾祥鳳出席友訊今日召開的第11屆第18次董事會，就討論更改友訊109年股東常會日期至6月29日等議案表示同意或反對的明確意見與所持理由。

▲友訊,獨董,馮忠鵬,鍾祥鳳,李中旺。（圖／記者姚惠茹攝）

▲友訊獨董馮忠鵬、鍾祥鳳遭阻擋進董事會開會。（圖／記者姚惠茹攝）

聲明稿表示，針對獨立董事馮忠鵬及锺祥鳳在5月22日以存證信函的方式，明確向友訊表示將遵期出席本次董事會的意思，並就本次董事會所載討論事項案由一至案由六等議案，表示反對的明確意見與所持理由。

聲明稿指出，作為證交所5月20日函副本收文者的友訊，竟於收受獨立董事馮忠鵬及鍾祥鳳5月22日函，而已獲悉獨立董事馮忠鵬及鍾祥鳳將依證交所指示出席本次董事會的資訊後，仍公然悖離證交所的指令，阻礙獨立董事馮忠鵬及鍾祥鳳參與本次董事會以行使獨立董事職權。

聲明稿強調，本次董事會不但未依法通知獨立董事馮忠鵬及鍾祥鳳，更違法阻撓獨立董事馮忠鵬及鍾祥鳳出席參與，甚至本次董事會的討論事項案由一至案由六等議案有諸多嚴重違反法令、罔顧友訊及股東權益的情事。

此外，聲明稿提及，本次董事會顯屬違法、無效的董事會，董事李中旺、獨立董事馮忠鵬及獨立董事鍾祥鳳謹籲請主管機關證交所、金融監督管理委員會證券期貨局切勿容此等違法、無效的董事會決議進行議案等嚴重違反法令，罔顧友訊及股東權益的事宜。

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