振興券紙本面額100元起跳　數位支付先刷3000點政府退2000點

▲後疫情時代，經濟部規劃振興券與振興抵用券等多元方案刺激消費，預計七月暑假上路。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

後疫情時代「振興券」即將出爐，經濟部定調將採行動支付、電子票證、信用卡與實體紙本等「3+1」形式發放；據悉，紙本振興券面額將自100元起跳，最大面額達1000元，限制於實體店面消費且不找零，可望掀起一波購物潮挹注經濟。

經濟部規劃的振興券擬再加碼，民眾花1000元可換3000元振興券，等於打了三三折，也大幅放寬消費項目、使用地點，行政院最快本周將拍板，政府備妥超過400億元大紅包，以期發揮刺激消費的效果。

請繼續往下閱讀...

▲經濟部長沈榮津親自督軍振興券與振興抵用券的相關規劃。（圖／記者湯興漢攝）

依據目前規劃，振興券為方便民眾持紙本至夜市、商圈等攤商消費，面額最小100元起跳，至於赴實體店面者橫跨科技3C、民生用品、百貨零售等消費領域，最大面額規劃上看1000元。

至於數位方面，官員透露，為避免替代消費，包括電子支付、信用卡及電子票證等形式，民眾均須先消費3000元點數，政府之後再退款2000元點數，考量中低收入戶等弱勢族群的消費能力較不足，政府擬直接發放3000元以供使用。

另外，規劃中的振興券期待要能刺激消費，也希望幫助因疫情而受創產業，經濟部規劃在行動支付折扣項下，打造電子支付大平台，串聯連鎖餐飲業、零售及餐飲小店家，除了政府提供的酷碰券折扣外，使用電子支付還能有加碼折扣，讓業者相互競爭提供不同的優惠方案，以期擴大消費。

至於振興券的消費地點，也規劃放寬使用，除了原規劃的夜市、商圈可用之外，實體店面均可使用，也能買高鐵、台鐵車票，目的在於振興券要發揮「點火」功能，誘使民眾走出門開始消費。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招