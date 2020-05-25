暑假出國夢碎！新冠疫情衝擊　「各國出入境管制」懶人包一次看

▲受到疫情影響許多國家禁止出入境。（圖／記者李毓康攝）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒近半年，隨著暑假即將到來，往年民眾早已開始計畫出國旅遊，但如今各國政府都有相關限制令，包括台灣人最常去的日本、南韓、新加坡、中國、歐美等國，如今都仍是限制出入境的情況。

以下《東森新聞雲》即為您整理各國相關出入境限制資訊：

亞洲：

泰國：禁止出入境、停發落地簽，除了持有效工作證可入境。

越南：入境者須集中隔離，並已停發簽證，目前僅能載客離境。

馬來西亞：禁止所有旅客入境、國外返回者須進行14天隔離。

新加坡：禁止外籍人士入境轉機。

印尼：長期居留證、工作證者可入境。

日本：外籍旅客禁止入境。

南韓：入境者須接受14天隔離、旅客若無固定居所需在定點強制隔離、費用自付。

菲律賓：停飛所有入境班機，抵菲人士須接受新冠篩檢。

歐洲：

法國：除了申根區、歐盟國家、英國之公民暨其眷屬及具法國永久居留權者外，其餘外國人無法入境。

荷蘭：除歐盟國家、英國、申根國家之國民及其家屬、持居留證之第三國國民，其餘人士禁止入境。

西班牙：除歐盟國家、英國、申根國家之國民及其家屬、持居留證之第三國國民，其餘人士禁止入境。

德國：除歐盟國家、英國、申根國家之國民及其家屬、持居留證之第三國國民，其餘人士禁止入境。

義大利：6 月 3 日起開放與鄰近國家邊境管制措施，包括歐盟會員國、申根區、英國、安道爾、摩洛哥、聖馬利諾及教廷。

美洲：

美國：有中國、歐洲旅遊史者禁止入境，

加拿大：禁止外籍人士入境，工作簽證才可入境。

澳洲：禁止外籍人士入境、轉機。