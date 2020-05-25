日沖繩那霸郊區咖啡店遇搶！女店員倒臥血泊慘死　遭砍男店員奪門求救

▲沖繩一咖啡店發生強盜命案，在場女店員當場被砍死，另一名男店員被砍後則馬上衝出門求救。（圖／翻攝自Google Maps）



文／中央社東京25日綜合外電報導

日本沖繩縣那霸市郊區一間咖啡店今天發生強盜殺人事件，造成男女員工一死一傷，警方正追查男性犯嫌行蹤。由於事發地附近有小學等，警方呼籲關閉玄關大門嚴加留意。

日本朝日新聞報導，今天上午6時10分左右，沖繩縣那霸市具志3丁目一間咖啡店男性員工報警，表示自己受到攻擊。

警方表示，咖啡店內2名男女員工被犯嫌以類似刀子物品攻擊受傷，女員工因失血過多不治，目前男性犯嫌已逃走，沖繩縣警方以強盜殺人事件展開調查。

警方表示，根據咖啡店男性員工所說，上午6時左右一名男子突然闖進店內，要求店家交出現金；男性員工拒絕後就被男性犯嫌攻擊，男性員工奪門而出跑到附近便利商店報警求救。

事發當時店家正常營業，所幸店內沒有顧客。事發現場位於那霸市郊區、那霸機場附近。

日本琉球新報報導，這名30多歲女性員工送醫後宣告不治，由於男性犯嫌逃跑，警方已呼籲周邊小學等關閉玄關大門，嚴加留意。

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