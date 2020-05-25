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公勝保經「環島淨灘計畫」插旗彰化　業務中心接力淨灘愛地球

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▲公勝保經「環島淨灘插旗計畫」由彰化業務中心接力淨灘愛地球。（圖／公勝保經提供）

▲公勝保經「環島淨灘插旗計畫」由彰化業務中心接力淨灘愛地球。（圖／公勝保經提供）

財經中心／台北報導

公勝保險經紀人於2019年底發起的「環島淨灘插旗計畫」，23日也由公勝彰化業務中心接力，選在彰化線西鄉肉粽角海灘淨灘，以實際行動守護美麗海岸線、為地球盡一份力量。

公勝保經表示，海洋是地球上生命的起源，孕育無數生命，也是影響氣候變遷的重要角色，而現今海洋的污染嚴重影響生態的平衡，同時也危及到人類，因此守護海洋刻不容緩。

身為國內保險經紀人公司龍頭，公勝保經20個營業據點遍及全台，除了加入「地球日50週年，我宣告為氣候改變」的活動成為響應夥伴外，也善用這個優勢，揪全省的業務夥伴一起落實執行淨灘插旗計畫。

公勝保經指出，自台北業務中心由新北市石門北海岸首發後，彰化業務中心接力插旗彰化線西鄉肉粽角海灘，期望透過親身彎腰撿拾沙灘上的海洋廢棄物，將環境永續的概念更深植在夥伴心中，以行動力展現公勝保經的企業理念與決心。

公勝保經長期投入公益活動，推動志工文化，鼓勵夥伴參與公益活動。2019年公勝志工總服務時數累計6471小時，等於是每位公勝同仁平均投身公益1.3小時。除了努力融入綠色環境與生態保育的環保議題外，更長期贊助各教育機構，如透過「相對提撥」與「公勝之子」專案，陪伴有需要的弱勢孩子們一起成長。

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