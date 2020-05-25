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權值股疲弱、中小型股衝高　台股收漲60點穩守10800點

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▲▼台股。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（25）日在平盤上下震盪，早盤翻黑後最低一度來到10719點。盤面上雖大型權值股普遍疲弱，但在中小型個股穩盤支撐下，台股又再度收復平盤，並緩步走高，終場收在10871點、上漲60點或0.56%，成交量1460.74億元。

蘋概三王中，台積電、鴻海皆收於平盤，台積電（2330）收在292元、鴻海（2317）收在73.6元；股王大立光（3008）以3835元作收、小跌0.13%。

請繼續往下閱讀...

其他權值股中，台塑四寶全數收黑，其中台塑化（6505）跌幅達1.11%，台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）跌幅在0.3~0.9%之間。

金控雙雄中，國泰金（2882）收跌0.25%、富邦金（2881）收於平盤；聯發科（2454）則是大漲4.07%。

觀察類股表現，觀光、生醫類股為今日最大亮點，當中不少個股衝上漲停。其他類股指數多呈小漲小跌，而塑膠、油電燃氣兩類股則較為弱勢。

▲▼台股。（圖／記者湯興漢攝）

台新投顧副總黃文清指出，台股今日延續上周擔憂香港局勢帶來的震盪，加上外資持續賣超，致使指數開平之後走低，但低檔部分有明顯支撐，最要是因為內需股滿強勁、電子股也有低檔買盤，因此沒有明顯走弱。

國泰證期顧問處分析師簡伯儀協理表示，台股今日開平後往下殺低，但在賣壓不大的情況下，快速收復平盤持穩。雖大型權值股表現不佳，但仍有不少中小型個股轉強，加上港股從重挫中回穩，也帶動指數緩步墊高，而因預期今日美股休市，盤面上仍以個別題材表現為主。

在今日盤面題材表現，黃文清指出，內需股表現強勁，投資人短線也可以留意飯店、觀光、餐飲、旅遊、百貨等股票，因台灣本土疫情已維持多日零確診，市場消費動能開始回復，有助這些題材的後市表現；簡伯儀也指出，今天政府發布振興券買1000送3000的消息，也帶動觀光類股大幅反彈。

針對本週的展望，簡伯儀認為，台股到這位階量、價都較平穩，預期指數維持在季線到年線區間箱型整理。黃文清也指出，後續大局勢來看，理論上台股維持區間震盪，主要因香港局勢沒有完全化解，仍需要觀察後續變化。

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