鴻海轉投資「肚肚」通過經濟部審核　力挺餐飲業獲得iPad+3.4萬補助

▲鴻海轉投資「肚肚」通過經濟部「餐飲業上架外送服務補助方案」審核。（圖／肚肚提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）轉投資的「肚肚」今（25）日通過經濟部「餐飲業上架外送服務補助方案」服務提供者資格，推出總價值4000萬元紓困方案振興餐飲業，由經濟部每間補助金額最高1.5萬元，而肚肚針對該補助案更是加碼免費提供888台iPad，以及價值1.9萬的肚肚智慧型POS免費使用。

受到新冠肺炎疫情衝擊，經濟部自4月1日起推動「餐飲業上架外送服務補助方案」幫助餐飲業紓困，每家補助上限1.5萬元，協助餐飲業者擴大銷售、增加營收、進行數位轉型，期望可以幫助到餐廳店家度過難關，而肚肚則是成功獲得資格成為國家紓困團隊的一員，共同力挺餐飲業。

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▲鴻海轉投資「肚肚」力挺餐飲業獲得iPad+3.4萬補助。（圖／肚肚提供）

肚肚表示，針對補助案，餐廳業者可透過線上點餐與行銷推廣，搭配不同行銷管道，觸及新客消費者，平衡內用客過少的狀況，快速替店家提升來客數，加上肚肚POS系統智慧管控與搭配iPad免費使用，直接為店家解決營運數據整合耗時問題並節省系統導入成本，挺過難關。

肚肚強調，台灣疫情日漸趨緩，買氣回溫，正是振興經濟的最好時機，經濟部的資金補助，加上肚肚加碼888台iPad以及肚肚POS系統免費使用，期望讓店家軟硬體獲得最好的支援與服務，並在回溫的時機點雪中送炭，希望能幫助全台餐飲業者共同度過這波疫情，成功逆轉勝。

肚肚是由鴻海科技集團內部創業的新創團隊，總公司設立於高雄市，於2018年成立，並且獲得鴻海科技集團與王品集團的投資，2019年正式Spin-off出來成為鴻海集團子公司，主要提供All-in-one整合式產品，打造創新便捷的智慧餐飲服務模式。

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