刺激消費　龔明鑫：初步規劃振興券1,000元換3,000元

▲國發會新任主任委員龔明鑫。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

國發會主委龔明鑫今（25）日上廣播節目時表示，振興券目前初步規劃是「一人花1,000元即可領3,000元」，且不排富、郭董也可以領；只不過這只是初步的方向，有待政院拍板。

先前就有傳言指出，政府這次規劃的振興券方式，是每人花1,000元即可領取振興券3,000元，且沒有「排富」；而龔明鑫今早接受廣播節目訪問時證實這樣的說法，他指出，大抵方向的確如此，只不過這樣的構想仍有待行政院拍板、公布。

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只不過這次的振興券沒有排富讓人不免疑惑，對此，龔明鑫指出，因為發放振興券的主要目的是要刺激消費，消費這件事不分有不有錢，且振興券是「點火」的功能，主要目的就是希望帶動民眾消費的意願。

不過龔明鑫也被問到，如果民眾連1,000元都拿不出來怎麼辦？他回應，針對中低收入戶也有研擬另外的優惠方案。至於另外的方案為何，他則表示，方向正在討論收尾階段。

至於為何是發放振興券的方式而非直接給現金？龔明鑫則表示，其他國家的確有發放現金的方式，不過是針對特定對象的紓困；現在是為了要振興經濟，希望民眾消費，如果有人拿了現金卻沒有拿出來消費就無法達到刺激消費的效果。

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