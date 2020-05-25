3、4月統一發票今天開獎！　1、2月期千萬發票還有6張未領

▲統一發票兌獎。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

109年3、4月期統一發票將在今（25日）開獎，民眾期待可以幸運中大獎，成為千萬富翁。不過109年1、2月期的統一發票千萬特別獎中獎號碼「12620024」有18張中獎，僅剩6張尚未領，台北市中正區「今華電子」消費20元買電子零配件就中千萬元大獎，已經領取。

根據財政部所公布未兌領的清冊顯示，千萬特別獎中有6張未領，其中台北市僅剩1張尚未兌領，分別為是Uber Eats首次開出千萬大獎的套餐，消費金額為225元。

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桃園市則有1張，則是在桃園市桃園區的全聯慈文店購買高鈣奶粉、夜用尿布、地板黏塵拖等，花費為794元，但是有用禮券抵用，所以發票上的交易金額為294元。新北市也有1張，為在中和區的爭鮮中和環球店買單顆壽司7顆，以及味噌湯共計71元。

新竹縣1張，為在新竹縣竹北市7-ELEVEN強興門市花90元購買菸品。台南市則為1張，就是在台南新營區的大盤大購買抽取式衛生紙12元就中大獎。而高雄市也有1張，為在楠梓區多那之楠梓門市花費20元買麵包。

另外，109年1、2月期200萬元特獎中獎號碼「39793895」共計有14張發票中獎，仍有4張還未兌領。

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▼1、2月期,統一發票未領情形。（表／記者吳靜君攝、資料來源／財政部）