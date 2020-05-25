熱帶氣旋「芒果」攪局！澳洲西部遇「十年一見」風暴　伯斯3.7萬戶停電

▲劇烈風暴襲擊澳洲西部。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲西澳省24日受到強烈風暴襲擊，有超過5萬戶停電，岸邊更捲起8公尺大浪。當地官員指出，由於南印度洋的熱帶氣旋芒果（Mangga）與冷鋒相互作用，讓風暴罕見地從西北方襲擊西澳，「這種情況是十年一見。」

根據CBC、BBC報導指出，澳洲西澳省（Western Australia）周末遭受強烈風暴襲擊，導致全省約有5.5萬戶停電，最大城市伯斯（Perth）就佔了其中3.7萬戶。西澳省消防及緊急服務署署長布魯姆霍爾（Jon Broomhall）表示，在正常情況下，西澳省的風暴都來自西南方，而這次則來自西北方，「這種情況是十年一見。」

▲伯斯的風速達到每小時117公里。（圖／路透）



氣象局官員艾許利（James Ashley）說，由於南印度洋的熱帶氣旋芒果（Mangga）與冷鋒相互作用，岸邊更捲起8公尺大浪。目前西半部地區都發佈了惡劣天氣警報，大多數地區風速為每小時100公里，伯斯的風速更達到每小時117公里。劇烈天氣預計要到25日晚間才會逐漸緩解。

A destructive storm has ripped through Western Australia, destroying buildings and uprooting trees. #9Today pic.twitter.com/GAtCn4KjlY — The Today Show (@TheTodayShow) May 24, 2020

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