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【黃寶慧】慧眼看天下／美中角力若擦槍走火　聶建中：解放軍潛力驚人 2030可能擊敗美軍

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新聞節目中心／綜合報導

美中關係因新冠肺炎疫情降至冰點，雙方除了大打貿易戰外，難道還有可能升級為軍事衝突嗎？美國太平洋艦隊宣佈，8月舉行的環太平洋軍演將排除中國大陸，美國五角大廈的兵棋推演卻顯示，2030年中美雙方若於太平洋開戰，美軍將會輸掉戰爭；對此，淡江大學財金系教授聶建中就在《慧眼看天下》節目中分析，這是相當有可能的。

根據英國媒體報導，美國五角大廈日前用兵棋，模擬十年後，美中雙方若爆發太平洋戰爭，解放軍靠著新型攻擊潛艦、航空母艦及驅逐艦，可以打贏戰爭，美軍甚至將無法保衛台灣。而對於這個兵推結果，淡江大學財金系教授聶建中在《慧眼看天下》點出，中國大陸是一個潛力十足的國家，反觀美國卻是停滯不前，因此他判斷：「2030若爆發太平洋戰爭，解放軍是有機會獲勝的。」

「美中新冷戰」的號角，在疫情催化下已經吹響，從貿易、科技、金融、資訊到政治、軍事、文化的全方位對抗，將大大影響未來50年內的國際局勢。美國《華盛頓郵報》指出，華府認定中方為意圖重塑世界的邪惡勢力，而北京當局則認為，美國頻頻阻撓他們發展為全球強權；近期以來，只要共軍機艦在台海空域演訓，美軍隨即就會在同一位置出現，日前更有B-1B超音速轟炸機在台灣東部海域現蹤；多項分析都指出，未來兩岸甚至美中爆發軍事衝突的可能性已經悄悄提高。

除了軍事競爭，美中之間對於疫情的爭論也依然如火如荼。川普在520發推，把美國國內嚴峻的新冠肺炎疫情，歸咎於中方和世衛，還直接狠嗆：「病毒會奪走數十萬條人命的原因，就是中國大陸很無能，根本是大規模殺人！」；大陸外交部發言人華春瑩毫不示弱，火力全開的連發五條推特，反酸川普才是該為美國疫情負責的源頭；同時華春瑩也強調，世衛組織是聯合國的機構，其中90%的高層是美國專家，因此世衛不會向任何人或是國家低頭。在疫情中場休息之際，美中衝突愈演愈烈，似乎才正要開始下一回合，遭疫情催化的世界局勢，接下來又會如何發展，全球緊盯。

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《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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