台經院：4月製造業景氣連4跌至81.75　創逾11年新低　

▲台經院。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台經院今（25）日公布最新景氣動向調查，台經院公布景氣動向調查，經模型試算後，2020年4月製造業營業氣候測驗點為81.75點，較3月修正後之82.55點減少0.80點，為自2009年2月以來的新低，雖然為連續四個月下跌的態勢，但跌幅較上月相比已明顯縮小。

台經院表示，在服務業調查部分，對當(4)月景氣看好比例較高者為運輸倉儲業，而有超過七成以上的零售業與餐旅業廠商看壞當月景氣表現；在未來半年看法的部分，零售業對於未來半年景氣看好的比例超過一半。

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在營造業方面，延續政府在公建投資的超前部署，對於未來公共工程新建發包與執行進度等表現相對有利，但考量短期內砂石供應依然相對吃緊，故七成以上廠商認為未來半年營造業景氣尚為持平。

不動產業方面，2020年4月國內六都建物買賣移轉件數月增率為-11.2%，係因全球經濟展望因歐美成為疫情重災區而惡化，且國內境外移入的感染人數增加，致使房市買氣出現觀望所致；隨著5月國內疫情已趨近落幕，加上現階段超低房貸利率、資金充沛、投資避險角色突出等條件，長期置產及剛性遞延性買盤將可望逐步釋出。

營建業對景氣看法調查結果，經過本院模型試算後，本次營建業2020年4月營業氣候測驗點為84.36點，較3月的85.79點下跌1.43點，雖然為連續四個月下跌的態勢，但跌幅已明顯較縮減。

▼台經院4月景氣預測。（圖／台經院提供）

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