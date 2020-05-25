能源面板業淪為「慘」業！　謝金河：背後述說著相同故事

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

去年寶德能源破產，聯貸銀行團及國發基金都吃足了苦頭，對此財信傳媒董事長謝金河表示，除了寶德能源，TFT LCD及LED都是中國國家補貼下的苦主，台灣的友達、奇美原是與三星、LGD平起平坐的兩隻老虎，後來奇美賣給群創光電，但中國每年以巨資扶持京東方，現在連南韓兩隻老虎也賠錢，台灣的兩隻老虎都變成貓。

謝金河指出，寶德能源最大股東是華新焦家，佔17.8%，第二大股東是中美晶占11%，這家公司在2010年成立，那是馬政府時代，也是太陽能產業最炙手可熱的時候，寶德能源在景氣看好中跳下去，那時多晶矽一公斤120美元，很多太陽能股飆漲，像益通漲到1205元，茂迪也到985元，當時跳下生産太陽能多晶矽材料的還有科風集資80億成立科冠，李長榮化工也成立福聚能源；在熱潮中，2013年兆豐主辦了90億元的聯貸，2014國發基金投資德寶7億元，後來政黨輪替，2017年國發基金又加碼投資4.25億元，寶德能源透過增資，把資本額撐大到141億元。但在這個時候，中國太陽能產業產能全開，像保利恊鑫挾著國家補貼，把全世界的多晶矽產業全打掛了，而保利恊鑫的股價也從5.72港元跌到0.21港元。

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謝金河表示，寶德能源的破產使國發基金及聯貸銀行團全都慘賠，華新集團去年也攤提16.8億元的損失。這些年太陽能產業都是中國國家隊拿著國家補貼，產能全開，把整個產業弄死了；益通從1205元跌到變成壁紙，茂迪從985跌到3.34元，當時最大股東台積電也只好認賠殺出，大同集團的綠能也下市了，這是台灣第一慘的慘業。

謝金河指出，台灣的面板等重要產業投資中國，千億巨資全都打水漂，友達去年虧損191.85億，股價從最高79.5元跌至6.1元、群創光電去年虧損174.45億，股價從178元跌至4.85元，只有一個慘字形容；LED的晶電股價一度到180元，在三安光電等拿國家補貼的錢，無限量擴張產能，現在努力轉向Mini Led尋找出路。

謝金河表示，「這些台灣的「慘業」，背後都述說著相同的故事。」

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