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公股銀拚了！土銀、一銀快閃美元高利定存　年利率最高2%

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▲美元，美金，鈔票，紙鈔，金錢，錢，貨幣。（圖／pixabay）

▲公股銀搶美元推快閃高利定存。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

搶美元，公股銀拚了！土銀自今（25）日表示，即日起推出年利率2%優惠專案，且只有五天，所以有美元存款需求的民眾，別錯過搶好康的機會；無獨有偶，一銀今日也推出推出薪轉戶限期專屬美元優利定存，可享三個月期優惠利率0.52%。

土銀表示，近來新冠肺炎（COVID-19）疫情重創全球經濟，美國聯準會（Fed）調降利率，美元存戶幾乎無「利」可圖，為了體會、優惠存戶，即日起推出「美元高利定存快閃優惠專案」，只要是新資金1萬元就可以享受一個月期2%的美元定存，相較於目前一個月期牌告利率0.25%，利率有八倍之高，在市場上超級吸睛。

請繼續往下閱讀...

同時，一銀也宣布，即日起到5月29日推出薪轉戶美元優利定存，民眾透過一銀第e個網、第e行動APP的薪轉戶專區參與活動，辦理三個月美元定存，可享優惠利率0.52%，相較於同月期牌告利率只0.45%，高出0.07個百分點。

一銀表示，每人承作限額3000美元，現做現賺，提供薪轉客戶理財規劃的新選擇，賺取優惠利率的同時，也讓資產配置更加完善。此外，活動總限額為1000萬美元，一銀表示，機會有限，敬請把握。

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