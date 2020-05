只擦食用油狂曬太陽！　恐怖黑點讓他「切除整個鼻孔」臉上留恐怖洞

▲男子因為不注重防曬,結果讓他十分後悔。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國蘇格蘭一名67歲男子多年來只擦食用油做日光浴,不重視防曬導致鼻子上出現奇怪斑點還不斷出血,前往醫院檢查才得知自己得了皮膚癌,即使進行皮膚切除手術仍無法完全消除癌細胞,只好再次進行手術將整個鼻孔一起切除,而在臉上留下一個大洞,讓他感到十分後悔。

67歲男子查德頓(Les Chadderton)是前皇家海軍陸戰隊成員,從16歲入伍時便習慣只用食用油保養肌膚,即使多年退伍後仍保持這個不良習慣,導致他和家人到新加坡旅行做日光浴時,突然發現鼻子上出現一個奇怪黑點,並且無論怎麼擦還是不斷流血,便於2019年2月前往亞伯丁皇家醫院(Aberdeen Royal Infirmary)檢查,結果被告知罹患皮膚癌。

查德頓2019年4月進行皮膚切除手術,然而後來發現沒有完全切除癌細胞,所以又於同年7月第二次進行手術切除整個鼻孔,使得鼻子上留有一個巨大的洞,雖然經過長達好幾個月的痛苦,目前傷口已經癒合但外觀已無法再回復到正常的樣貌,讓他近來決定向外界分享自己的故事,希望能夠提醒大眾防曬的重要性,「現在我對於曬太陽的看法完全改變,我以前完全不在乎太陽可能會讓我曬傷,但是突然發生了這件事,讓我知道必須要去改變生活習慣」。

Former marine who sunbathed in cooking oil left with hole in nose from skin cancer https://t.co/NSNjpalZfg pic.twitter.com/gBfEStvHBu