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只擦食用油狂曬太陽！　恐怖黑點讓他「切除整個鼻孔」臉上留恐怖洞

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太陽,曬太陽,日光浴。（圖／達志／示意圖）

▲男子因為不注重防曬，結果讓他十分後悔。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國蘇格蘭一名67歲男子多年來只擦食用油做日光浴，不重視防曬導致鼻子上出現奇怪斑點還不斷出血，前往醫院檢查才得知自己得了皮膚癌，即使進行皮膚切除手術仍無法完全消除癌細胞，只好再次進行手術將整個鼻孔一起切除，而在臉上留下一個大洞，讓他感到十分後悔。

67歲男子查德頓(Les Chadderton)是前皇家海軍陸戰隊成員，從16歲入伍時便習慣只用食用油保養肌膚，即使多年退伍後仍保持這個不良習慣，導致他和家人到新加坡旅行做日光浴時，突然發現鼻子上出現一個奇怪黑點，並且無論怎麼擦還是不斷流血，便於2019年2月前往亞伯丁皇家醫院(Aberdeen Royal Infirmary)檢查，結果被告知罹患皮膚癌。

查德頓2019年4月進行皮膚切除手術，然而後來發現沒有完全切除癌細胞，所以又於同年7月第二次進行手術切除整個鼻孔，使得鼻子上留有一個巨大的洞，雖然經過長達好幾個月的痛苦，目前傷口已經癒合但外觀已無法再回復到正常的樣貌，讓他近來決定向外界分享自己的故事，希望能夠提醒大眾防曬的重要性，「現在我對於曬太陽的看法完全改變，我以前完全不在乎太陽可能會讓我曬傷，但是突然發生了這件事，讓我知道必須要去改變生活習慣」。

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