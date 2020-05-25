　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

6歲童「磁鐵釣魚」找到失竊8年神秘箱　箱子一打開...女失主向他下跪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲釣魚，釣魚竿，釣竿，魚竿。（圖／達志／示意圖）

▲男童釣起的神祕箱，竟然是8年前的失竊物。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

南卡羅來納州一名6歲男童近來在湖邊「磁鐵釣魚」時，意外釣起一個神祕保險箱，打開裡面還放有珠寶、信用卡以及支票簿等值錢物品。警方調查發現，此保險箱竟然是一名女子8年前的失竊物品，她得知好消息後，竟然感動到當場向男童下跪道謝。

6歲男童布魯爾(Knox Brewer)疫情期間為了打發無聊，在網路上觀看了許多如何用強力磁鐵尋寶的相關影片，爸媽近來便帶著他到惠特尼湖(Whitney Lake)遊玩，沒想到他使用磁鐵釣魚時真的找到了一個神祕箱子。

父親喬納森(Jonathan Brewer)表示，「我們打開保險箱後，我知道正確的作法是立刻通知警察，有他們介入後才有機會找到謎團的真相」。結果調查發現保險箱屬於一名住在附近的女子，她表示，箱子8年前突然消失她也一直沒有消息，沒想到現在居然在水中找到。

喬納森表示，雖然女失主表示，箱子中最貴重的東西已經失竊，但仍然很開心能找回其他失物，見到兒子時還感動地向他下跪，並給了一個溫暖的擁抱以示感謝，「兒子希望長大以後能夠成為警察，所以很開心能有這樣的機會」。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

ET快訊
台灣卡丁車競賽6車撞一團　網驚「以為報廢場」…達人曝：這坨2
恐怖影片曝！高雄物流車「奪命式右轉」　騎士急煞…摔進輪下慘死
Angelababy公開字跡！　網看不下去：醜得慘不忍睹
鋼鐵韓粉鬧場罷韓活動　警一查竟是通緝犯！下場慘了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

過馬路孩子掉落嬰兒車　就在她眼前被車輾...失職媽卻完全沒發現！

疫情害房子賣不出去！　超狂屋主「用抽的」73元就能獲得千萬新房

女童「為了找媽」受困6樓半空　小手害怕握窗台...勇男腳踩冷氣機救人

兒子花3千元買抽獎券送媽　竟讓她抽到價值3千萬元畢卡索名畫！

沒戴口罩就不能買鬆餅！　惡男不死心折返3次...氣到開槍射廚師

太反常？多國疫情嚴重經濟崩　領袖支持率反大幅上升

「新冠病毒格外適合感染人類！」澳研究：需查明從實驗室外洩的可能性

菲律賓駐黎巴嫩大使館：菲傭庇護所內輕生

熱帶氣旋「芒果」攪局！澳洲西部遇「十年一見」風暴　伯斯3.7萬戶停電

美國人不怕！湖中全是人「密集恐怖症爆發」　濕身交疊跳水開趴…社交距離全忘

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

好市多餐包驚見2隻「超巨小強」　桃園妹帶回家傻了...網一看罵翻

伊能靜參加選秀「4天瘦4斤」操到哭　秦昊心疼「跳爛點讓節目逼妳退賽」

「安心旅遊」國旅補助要來了！　自由行每房1千、遊樂園免費玩

「大瑜治水」爽不到2天　高雄英明路接口驚見1米寬坑洞

Ella陳嘉樺暖唱《晚安歌》淚崩　「謝謝你很努力，謝謝自己沒放棄...」

太反常？多國疫情嚴重經濟崩　領袖支持率反大幅上升

「新冠病毒格外適合感染人類！」澳研究：需查明從實驗室外洩的可能性

菲律賓駐黎巴嫩大使館：菲傭庇護所內輕生

熱帶氣旋「芒果」攪局！澳洲西部遇「十年一見」風暴　伯斯3.7萬戶停電

美國人不怕！湖中全是人「密集恐怖症爆發」　濕身交疊跳水開趴…社交距離全忘

威尼斯影展9月初如期舉行！　義大利當局證實

6歲童「磁鐵釣魚」找到失竊8年神秘箱　箱子一打開...女失主向他下跪

川普連任路太坎坷！「港版國安法」再引港民抗議　美國聲援量成關注焦點

「港人未料來得那麼快又粗暴！」示威者集結反《國安法》　外媒紛報導

澳洲維省加入一帶一路　蓬佩奧警告：美澳合作將斷

太反常？多國疫情嚴重經濟崩　領袖支持率反大幅上升

600元住一晚特色旅店！老屋、運動風隨你挑　台中台南9家任選

向佐突宣布「新成員報到！」　郭碧婷婚禮隔8個月爆喜訊…網見照片嗨翻：恭喜

陳一新／美最新對中戰略「反中」　但仍預留合作空間

中職／兄弟全球首戰實戰球衣公益競標　結標總額高達122萬元

Kobe二十年前送媽媽的冠軍戒619萬賣出　給爸爸的戒指可能拍出更高價

大專生休學率逐年激增！原因曝「全為了工作」　每5位博士生就有1人休學

台大醫VS.高醫未來有差？內行曝社會現實：有「血統純正」問題

必拍夢幻天然地毯！嘉義限定版打卡秘境　奇幻「波波洞」草原超療癒

南部也賣起兩房！高雄哥堅持「非透天不住」　網嘆：台中也開始狂蓋公寓

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

國際熱門新聞

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

他趁半夜「強行壞壞3小隻馬」　工作人員翻監視器被嚇壞

中印邊境緊張升級！兵力集結「衝突谷地」

英媒曝：強生秘密準備接收香港難民

印度15歲女腳踏車載傷父返鄉　8天騎1126公里

計程車司機遭乘客吐口水後確診亡

羅德曼暗示金正恩病重　妹妹掌權

美官員批中國隱匿疫情：就像車諾比核災

美國安顧問警告港版《國安法》：美可能制裁

9歲女孩「神鼻」聞到怪味　一通電話救了整條街

愛將染疫到處跑！英首相出面滅火

全球周末增1萬死！巴西34萬人染疫成第二大國

神隱21天後　金正恩再度強勢登場

瑞典佛系防疫將是各國最後選擇

更多熱門

相關新聞

維省加入一帶一路　蓬佩奧警告：美澳合作將斷

維省加入一帶一路　蓬佩奧警告：美澳合作將斷

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）24日受訪時表示，如若澳洲維多利亞省繼續加入中國「一帶一路」計畫，美國可能將切斷與澳洲間的合作，以防損害到國家安全。美國駐澳大使格瓦浩斯（Arthur Culvahouse）則試圖緩和蓬佩奧的言論，「美國對澳洲保護國安的能力充滿信心。」

北京奪港自治　賭各國只敢口頭譴責

北京奪港自治　賭各國只敢口頭譴責

嬤疑6歲孫偷食物　鞋帶反綁關小黑屋

嬤疑6歲孫偷食物　鞋帶反綁關小黑屋

國安法重創香港　白宮：企業將出走

國安法重創香港　白宮：企業將出走

美國安顧問警告港版《國安法》：美可能制裁

美國安顧問警告港版《國安法》：美可能制裁

關鍵字：

磁鐵釣魚保險箱Knox Brewer南卡羅來納州北美要聞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

小王深夜進房「激烈扭纏」！她聽人妻呻吟傻了

快訊／06：31地牛翻身！　台北晃好大一下

鄰座男客運解她內衣釦　一旁男友睡翻

「100種GoogleMaps咒前女友」！網笑慘

高雄分隔島爆炸..飄香菇狀黑煙

母鳥見幼鳥遭劫走　竟一嘴戳死對方

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

13名神秘「台灣代表」現身人大　表達統一的決心和信心

獨／林秀琴爆解約首露面「中午餐會2點才到」上台連2口誤

3歲兒揹袋睡著！24歲爸「白天鐵工晚間外送」父子一天曝

台北哪最鄉下？網曝解答：40年沒變

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

快訊／06：31規模5.2地震！　最大震度4級

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

威力彩頭獎破5億！3生肖財運最旺

更多

最夯影音

更多
成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了

成為林志穎太太被罵爆10幾年！　「憑什麼嫁給他」陳若儀壓力大哭了
Lisa合作長髮劉雨昕《I

Lisa合作長髮劉雨昕《I'm Not Yours》　中間螢幕突現身Solo...網友：太窒息！

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

台北大媽拒戴口罩拖累整班公車　乘客被迫下車怒：別讓大家翻臉

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

數百人湧現「圍觀」陳時中！　墾丁大街攤商嘆：有人氣沒買氣

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

日本水獺療癒玩水超可愛！洗澡炫技「花式旋轉」萌翻網友

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面