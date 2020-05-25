打烊餐廳抓到總統違反防疫規定！　奧地利總統：真的很抱歉

▲奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）因為在餐廳和友人聊太嗨忘記時間，導致違反防疫規定被警察抓到。（圖／路透）

實習記者陳妙津／綜合報導

76歲的奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）周末外出用餐時，因與朋友聊天到忘我，違反防疫規定，被警察逮個正著，而他也馬上道歉，與英國首相強生的幕僚長康明斯不認錯的強硬態度，及強生的維護形成鮮明對比。

據BBC報導，奧地利是最早跟隨義大利採取嚴格防疫措施的國家之一，也是最早放鬆管制的國家之一。自5月初以來，奧地利政府規定最多只容10人群聚，並自4月起開放公園、小商店、五金百貨及園藝商店等。

而奧地利的餐廳及咖啡廳則在上周開始重啟，但須在晚間11點打烊。警方卻在周末午夜過後不久，於一間餐廳的戶外用餐區發現總統范德貝倫一行人。

范德貝倫也立即道歉並表示，「我真的很抱歉，我犯了錯。因為從居家防疫以來，這是我第一次和太太及兩名朋友一起出門，所以聊到忘了時間。」

餐廳可能因為違規而遭罰款，但范德貝倫表示，如果餐廳因此事而蒙受損失，他「願意承擔所有責任」。餐廳老闆則表示，「據法律規定，我們最後一輪飲料後會準時在晚間11點打烊」，但他曾以為如果顧客想要的話，可以在打烊後還留在陽台上。