7歲小妹畫「叔叔畫像」想討低潮男開心　竟遭他失控拿刀狂刺…小床全被血染紅

▲貝拉（中）遭到母親友人刺殺身亡。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

加拿大一名7歲的小女孩，在家人跟鄰居的心中是善解人意的好孩子，日前女孩母親的男性友人都到家中拜訪，因為正逢低潮，小女孩畫了一張男子的蠟筆畫像，卻沒想到竟然激怒該名男友人，趁著女孩上床睡覺前，拿刀狂刺女孩，血濺整間臥室。

根據英國《每日郵報》報導，7歲的貝拉（Bella Rose Desrosiers）才經歷了父親在去年輕生，原本跟母親梅莉莎（Melissa）相依為命。案發當天梅莉莎的34歲男性友人莫斯（David Michael Moss）到家中作客，當時莫斯正逢低潮、心情不好，貝拉看到之後，天真的拿起畫筆畫了一幅莫拉的畫像，希望可以為他加油打氣。

原本看在大人眼裡是貼心的舉動，未料竟然刺激到莫斯，梅麗莎在轉身送女兒進房睡覺的時候，莫斯竟然拿刀衝進女孩的房間，對著平躺在床上的貝拉瘋狂刺殺，直到整個床都被血染紅，梅莉莎崩潰看著自己已經沒有氣息的女兒。

消息傳出後，貝拉、梅莉莎的親友鄰居都感到相當難過，回憶起小貝拉的過去，都說「老天帶走一個可愛貼心的孩子」。貝拉雖然年紀小，但有著一顆助人的心，更在家門外面擺了小攤位賣檸檬水，收入都捐給慈善機構，讓鄰居們相當印象深刻。開庭時，法官表示，莫斯過去未有前科，將針對他謀殺的罪刑下去定罪。